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Памяти нет. Врач рассказала о 3 стадиях Альцгеймера

Как понять, насколько далеко зашла болезнь?

Источник: Freepik

Как понять, насколько далеко зашел Альцгеймер и какие стадии бывают у этой болезни? Об этом aif.ru узнал у старшего научного сотрудника лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Минздрава России Марии Чердак:

— Болезнь Альцгеймера — это самая частая причина значительного нарушения памяти у пожилых, которая приводит к развитию деменции, формированию зависимости от окружающих. Это динамичное состояние, которое развивается не одномоментно, а очень постепенно. Поэтому долго ранние проявления болезни Альцгеймера могут считать признаками нормального старения и не обращаться за врачебной помощью. Важно помнить, что забывчивость, нарушение координации и другие симптомы вовсе не нормально для старения. Это те самые симптомы, с которыми необходимо обратиться к врачу. Стадии Болезни Альцгеймера:

Легкая

Болезнь Альцгеймера показала динамичное состояние, поэтому, от стадии легкой деменции, когда человек еще фактически может жить один, хоть и нуждается в регулярных напоминаниях, например, о том, когда ему необходимо принять лекарства и в какой последовательности. Ему требуется помощь в каких-то сложных делах, например, организации поездок или какой-то крупной покупки. По мере нарастания дефекта, выраженность прогрессирует.

Умеренная

На стадии умеренной деменции человек уже не может жить один. Обязательно кто-то должен жить с ним рядом для того, чтобы помогать ему. Например, в готовке, поддержании личной гигиены, или переодевании.

Тяжелая

На стадии тяжелой деменции мы обычно говорим о полной беспомощности, полной зависимости от присутствия рядом окружающих людей.