Памяти нет. Врач рассказала о 3 стадиях Альцгеймера

— Болезнь Альцгеймера — это самая частая причина значительного нарушения памяти у пожилых, которая приводит к развитию деменции, формированию зависимости от окружающих. Это динамичное состояние, которое развивается не одномоментно, а очень постепенно. Поэтому долго ранние проявления болезни Альцгеймера могут считать признаками нормального старения и не обращаться за врачебной помощью. Важно помнить, что забывчивость, нарушение координации и другие симптомы вовсе не нормально для старения. Это те самые симптомы, с которыми необходимо обратиться к врачу. Стадии Болезни Альцгеймера: