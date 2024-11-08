Паломники в Индии приняли конденсат за святую воду со стоп Кришны

Когда крепко во что-то веришь, критическое мышление собирает вещи и покидает твою голову с концами. За одним из примеров этого явления мы отправимся в индийский город Вриндаван. Здесь верующие выстроились в плотную очередь, чтобы хлебнуть благости из источника святой воды, но он оказался простым советским кондиционером.
В последние дни в Индии только и разговоров, что о Кришне да о десятках верующих, пришедших в храм в городе Вриндаван испить святой воды чаран амрит. Началось это после того, как в сети завирусилось видео, на котором люди толпятся в Банки Бихари — втором по древности и известности храме Вриндавана. Все они стоят в очереди перед настенной статуей слона, чтобы выпить капающую с нее жидкость — паломники сочли, что это священная вода со стоп Кришны.
Но никто даже не подозревал о фактическом источнике влаги, которым оказался установленный в храме кондиционер. Правду об этом персонал храма раскрыл в беседе с изданием Times of India.
«Мы уважаем веру людей в Бога, но важно информировать их. Вода, которую они считают чаран амритом, на самом деле является просто водой из кондиционера. Настоящий чаран амрит будет содержать такие ингредиенты, как тулси (священный базилик. — Прим. ред.) и лепестки роз», — объяснил служитель того самого храма Динеш Госвами.
Употребление конденсата из кондиционера может показаться безвредным, но эксперты предупреждают, что в кондиционерах скапливаются всевозможные бактерии и грибки, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Узнав правду, многие верующие, ожидавшие возможности попробовать так называемый чаран амрит, были разочарованы и в конечном итоге обвинили храм в том, что он раньше не рассказал им о происхождении «чуда».