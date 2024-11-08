Паломники в Индии приняли конденсат за святую воду со стоп Кришны

В последние дни в Индии только и разговоров, что о Кришне да о десятках верующих, пришедших в храм в городе Вриндаван испить святой воды чаран амрит. Началось это после того, как в сети завирусилось видео, на котором люди толпятся в Банки Бихари — втором по древности и известности храме Вриндавана. Все они стоят в очереди перед настенной статуей слона, чтобы выпить капающую с нее жидкость — паломники сочли, что это священная вода со стоп Кришны.