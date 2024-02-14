Палеонтологи выяснили, почему динозавры доминировали на Земле миллионы лет

Приспособившись ходить как на двух, так и на четырех ногах, динозавры вытеснили другие организмы, став главными наземными позвоночными с конца триаса (с 251,9 млн до 201,3 млн лет назад) до своего вымирания около 66 миллионов лет назад в меловой период.