Палеонтологи выяснили, когда и почему ехидны с утконосами потеряли зубы

Палеонтологи из Исследовательского института Австралийского музея описали шесть совершенно разных видов однопроходных (яйцекладущих), живших в одно время в одном месте. По словам специалистов, это указывает на то, что Австралия была домом для загадочного и разнообразного «семейства» животных, от которых сегодня остались только два выживших представителя — утконос и ехидна. Исследование опубликовано в австралийском палеонтологическом журнале Alcheringa.
Кроме того, три новых таксона демонстрируют особенности строения, которые ранее не встречались ни у вымерших, ни у ныне живущих однопроходных. По ним ученые могут восстановить важную часть эволюции этих существ. В том числе, выяснить, куда и зачем у яйцекладущих пропали зубы.
Неизвестный древний мир
Все шесть таксонов были найдены в одной геологической формации среди опаловых окаменелостей возрастом 100,5−93,9 миллиона лет. По словам специалистов Австралийского центра изучения опалов, которые несколько десятилетий исследуют месторождения опала, окаменелости однопроходных встречаются в них «бесконечно редко» — буквально один фрагмент на миллион.
Чуть раньше команда палеонтологов описала три новых вида, а в новом исследовании к ним добавились еще три. И выяснилось, что один из них, Opalios splendens, является промежуточным звеном между семействами ехидновых и утконосовых. У него еще сохранялись некоторые признаки самых ранних однопроходных, но и появлялись уже такие характеристики, которые мы можем наблюдать у ныне живущих представителей отряда.
«Opalios splendens занимает место на эволюционном древе, предшествующее эволюции общего предка однопроходных, которых мы имеем сегодня. Его общая анатомия очень похожа на утконоса, но чертами челюсти и морды он немного больше напоминает ехидну — вы могли бы назвать его ехиднанос».
Также наличие у него пяти коренных зубов, а у его современника Dharragarra aurora — уже только трех, по словам исследователей, демонстрирует, как у однопроходных около 100 миллионов лет назад постепенно сокращалось количество зубов.
Подушечки вместо зубов
Из предыдущих исследований известно, что живший раньше этих видов старейший яйцекладущий Teinolophos trusleri (около 130 миллионов лет назад) еще был зубастым. Современные ехидны зубов не имеют, а среди утконосов рудиментарными молярами могут похвастать только молодые особи. Оставалось загадкой, почему однопроходные потеряли зубы в ходе эволюции.
Новые виды помогли ученым определиться с периодом, когда это произошло. Теперь специалисты предполагают, что это может быть связано с прибытием водных грызунов в Австралию в плейстоцене. Конкуренция с водной крысой заставила однопроходных искать другие виды пищи. Утконосы перешли на более мягкую и скользкую еду, которую легче обрабатывать с помощью кожистых подушечек. Их они сегодня и используют вместо зубов.
Открытие подтверждает гипотезу, выдвинутую американским профессором Филипом Дарлингтоном в 50-х годах, о том, что древняя австралийская фауна была представлена разнообразными однопроходными, появившимися задолго до сумчатых.
«Сегодня Австралия известна как страна сумчатых, но обнаружение этих новых окаменелостей является первым признаком того, что ранее Австралия была домом для множества однопроходных. Это как открытие совершенно новой цивилизации», — говорят авторы.