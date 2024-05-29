Палеонтологи выяснили, когда и почему ехидны с утконосами потеряли зубы

Чуть раньше команда палеонтологов описала три новых вида, а в новом исследовании к ним добавились еще три. И выяснилось, что один из них, Opalios splendens, является промежуточным звеном между семействами ехидновых и утконосовых. У него еще сохранялись некоторые признаки самых ранних однопроходных, но и появлялись уже такие характеристики, которые мы можем наблюдать у ныне живущих представителей отряда.