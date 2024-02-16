Палеонтологи разоблачили мистификацию вокруг таинственного древнего ископаемого

Окаменелости ящера вида Tridentinosaurus antiquus нашли в итальянских Альпах в 1931 году. Экземпляр считался важной вехой для понимания эволюции ранних рептилий. Специалисты отмечали необычную сохранность мягких тканей. Однако последнее открытие показало, что-то, что они принимали за шкуру животного, на самом деле было слоем краски.
«Ископаемые мягкие ткани встречаются редко, но если их обнаружить в окаменелостях, они могут раскрыть важную биологическую информацию, например, о внешней окраске, внутренней анатомии и физиологии. Ответ на все наши вопросы был прямо перед нами, и нам пришлось детально изучить этот ископаемый образец, чтобы раскрыть его тайны — даже те, которые, возможно, мы не хотели знать», — отметила автор новой научной работы, доктор Валентина Росси.
Мистификацию удалось разоблачить с помощью микроскопического анализа, который показал, что текстура и состав материала не соответствуют настоящим мягким тканям.
Результаты показывают, что контур тела Tridentinosaurus antiquus был создан искусственно, вероятно, для улучшения внешнего вида ископаемого. Этот обман ввел в заблуждение предыдущих исследователей. Кто именно покрыл краской находку — пока неясно.
Однако не все потеряно, и ископаемое не является полной подделкой. Кости задних конечностей, в частности бедренных, кажутся настоящими, хотя и плохой сохранности. Более того, новые анализы показали наличие крошечных костных чешуек, называемых остеодермами, — похожих на чешуйки крокодилов — на том, что, возможно, было спиной животного.