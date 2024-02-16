Палеонтологи разоблачили мистификацию вокруг таинственного древнего ископаемого

«Ископаемые мягкие ткани встречаются редко, но если их обнаружить в окаменелостях, они могут раскрыть важную биологическую информацию, например, о внешней окраске, внутренней анатомии и физиологии. Ответ на все наши вопросы был прямо перед нами, и нам пришлось детально изучить этот ископаемый образец, чтобы раскрыть его тайны — даже те, которые, возможно, мы не хотели знать», — отметила автор новой научной работы, доктор Валентина Росси.