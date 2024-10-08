Палеонтологи: птерозавры изначально лазили по деревьям, как дятлы и ящерицы

Команда ученых под руководством палеобиологов из Лестерского университета (Великобритания) показала, что птерозавры не всегда были гигантскими летающими ящерами. В начале эволюционной истории это были маленькие ползающие по деревьям животные. А чтобы вырасти до огромных размеров и покорить небо, им сначала пришлось спуститься на землю и научиться по ней ходить. Как видоизменялись птерозавры, авторы проследили по окаменелостям их «ног» и «рук». Результаты описаны в Current Biology.
Эволюция птерозавра: от древесного малыша к парящему исполину
По оценке палеонтологов, это одна из самых удивительных адаптаций в истории развития жизни. Согласно представлениям большинства ученых, птерозавры — это парящие в доисторическом небе мезозойской эры впечатляющие гигантские существа с размахом крыльев до 10 метров.
Однако в новой работе специалисты обнаружили, что конечности ящеров в разные периоды эволюции слишком отличаются. Это говорит о том, что птерозавры сильно менялись со временем, в том числе обитали в различной среде и по-разному передвигались еще до того, как начали летать.
Анализ окаменелых конечностей птерозавров, собранных по всему миру и датированных разными периодами их эволюционной истории, позволил выделить закономерности. Так, у ранних представителей кости у основания «пальцев рук и ног» были короткими, а на кончиках пальцев — удлиненными с большими изогнутыми когтями. Такое строение характерно для видов, которым нужна мощная хватка для лазания по деревьям.
А вот у более поздних и крупных птерозавров оказалось все наоборот: кости у основания пальцев длинные, а на кончиках — короткие, когти при этом плоские и не столь изогнутые, как раньше. Это конечности, приспособленные больше для ходьбы по земле.
Были похожи на дятлов и ящериц
«Ранние птерозавры были приспособлены для лазания по деревьям, их руки и ноги были сильно видоизменены, как у современных лазающих ящериц и птиц, например, дятлов. Долгое время цепляться кончиками пальцев за вертикальные поверхности — тяжелая работа. Маленьким, легким животным это делать намного проще».
Ученые также пришли к выводу, что в начале своей истории птерозавры были крошечными. Но в окаменелостях среднеюрского периода наблюдается серьезный эволюционный сдвиг — конечности становятся более пригодны для наземного образа жизни. Это дало возможность дальнейшего развития. У птерозавров появилось намного больше стратегий питания, чем при жизни на деревьях. И они больше не были ограничены в размерах — вертикальный образ жизни позволил им вырасти в гигантов.
Параллельно с этим конечности все больше приспосабливались и менялись: до этого «руки» и «ноги» у лазавших по деревьям птерозавров были соединены перепонкой, которая мешала бы при ходьбе и беге. Поэтому на земле она со временем эволюционировала — разделилась посередине, дав независимость задним конечностям. Это сыграло ключевую роль в подвижности и, возможно, как считают авторы, в дальнейшем превращении в летающий вид.