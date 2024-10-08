Палеонтологи: птерозавры изначально лазили по деревьям, как дятлы и ящерицы

Команда ученых под руководством палеобиологов из Лестерского университета (Великобритания) показала, что птерозавры не всегда были гигантскими летающими ящерами. В начале эволюционной истории это были маленькие ползающие по деревьям животные. А чтобы вырасти до огромных размеров и покорить небо, им сначала пришлось спуститься на землю и научиться по ней ходить. Как видоизменялись птерозавры, авторы проследили по окаменелостям их «ног» и «рук». Результаты описаны в Current Biology.