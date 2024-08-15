Палеонтологи нашли новый вымерший вид моржей

Миллионы лет назад на нашей планете существовало несколько видов моржей. Сегодня в живых остался лишь один с двумя подвидами: атлантические и тихоокеанские моржи. С остальными видами этих удивительных животных биологи знакомы лишь по окаменелым останкам, которые удается обнаружить в ходе раскопок.
Совсем недавно палеонтологи обнаружили еще один вид моржей, причем сразу в двух местах с интервалом в несколько лет: в английском Норвиче и бельгийском Антверпене. Этот вид жил на Земле примерно 5,3 миллиона лет назад. Ontocetus posti, как его назвали ученые, очень похож на Odobenus rosmarus (обычных моржей, которых мы знаем), но имеет несколько существенных отличий.
Матье Буавиль, доктор палеонтологии в японском Университете Цукубы и автор находки, объяснил научному порталу Popular Science, что главное различие между видами — бивни и зубы, но в целом он гораздо больше похож на современных моржей, чем другие ископаемые виды. У Ontocetus posti более крупные клыки и заклыковые зубы, которые благодаря хрящевой массе практически срослись в единый зуб. Это позволяло питаться планктоном под водой путем всасывания и фильтрования воды.
Вторая интересная особенность — ареал обитания. Современные моржи начали жить в Северной Атлантике только 200 тысяч лет назад, а обнаруженный вид жил тут 5,3 миллиона лет назад. Из этого вытекает вывод, что posti умели то, чему научились современные моржи, на несколько миллионов лет раньше — а еще они чувствовали себя комфортно в гораздо более жарком климате, ведь раньше температура в этом регионе была куда выше.
Вероятно, неспособность адаптироваться к похолоданию во время позднего плиоцена и вызвала вымирание этого вида, считает Матье. Тогда же и появились современные моржи, способные выживать даже в самых холодных водах.
Останки морских млекопитающих — таких, как моржи и китообразные — всегда большая ценность для палеонтологов, потому что позволяют узнать больше о невероятно богатой морской фауне прошлого. Матье и его коллеги надеются, что смогут найти останки новых особей и точнее установить их ареал обитания.
Кроме научного любопытства этот вопрос имеет и практическое значение, поясняет ученый. Температура на планете меняется прямо сейчас, и современным моржам тоже угрожает опасность. Матье надеется, что исследования помогут понять, как сохранить этих удивительных животных.
Кроме того, сейчас как никогда важно разобраться, что делать с потеплением климата и как животные адаптируются к переменам, потому что нынешнее потепление касается и людей — и чтобы случайно не превратиться в вымерших моржей, человечеству нужно что-то менять. В конце концов, экологии угрожают даже мемы — что уж говорить о более серьезных факторах.
Георгий Мазуркевич