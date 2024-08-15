Палеонтологи нашли новый вымерший вид моржей

Вторая интересная особенность — ареал обитания. Современные моржи начали жить в Северной Атлантике только 200 тысяч лет назад, а обнаруженный вид жил тут 5,3 миллиона лет назад. Из этого вытекает вывод, что posti умели то, чему научились современные моржи, на несколько миллионов лет раньше — а еще они чувствовали себя комфортно в гораздо более жарком климате, ведь раньше температура в этом регионе была куда выше.