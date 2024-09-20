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Пакистанец установил дочери на голову камеру наблюдения

Он объяснил, что все ради ее безопасности.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Один житель Пакистана так сильно волновался за жизнь дочери, что прикрепил камеру видеонаблюдения ей на голову. Необычная конструкция попала на видео, которое завирусилось в соцсетях.

На видео у женщины берут интервью и задают вопрос, зачем ей на голове камера, на что она отвечает, что камеру установил ее отец, чтобы следить за ее перемещениями в целях безопасности. Необычным сюжетом поделилось издание Times of India.

Девушка прибавил, что многим такие меры могут показаться излишними, но ее саму они ничуть не напрягают. Камеру отец установил после инцидента в столице Пакистана Карачи, когда из-за трагического происшествия на улице девушка лишилась жизни. Чтобы уберечь свою дочь, родители героини придумали такое технологическое новшество.

На видео девушка называет отца своим телохранителем и поясняет, что он все время следит за ее перемещениями, и выражает надежду, что, если возникнет какая-то неприятная ситуация, прибор действительно ей поможет.

Видео стало популярным в Интернете: кто-то из пользователей сочувствует девушке, кто-то смеется, а кто-то сомневается в целесообразности такой меры защиты, ведь «камера не показывает того, что сзади».

Ранее рассказали, как камера автомобиля засняла восьмилетнюю девочку, угнавшую мамин пикап.