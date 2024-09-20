Пакистанец установил дочери на голову камеру наблюдения

Один житель Пакистана так сильно волновался за жизнь дочери, что прикрепил камеру видеонаблюдения ей на голову. Необычная конструкция попала на видео, которое завирусилось в соцсетях.
На видео у женщины берут интервью и задают вопрос, зачем ей на голове камера, на что она отвечает, что камеру установил ее отец, чтобы следить за ее перемещениями в целях безопасности. Необычным сюжетом поделилось издание Times of India.
Девушка прибавил, что многим такие меры могут показаться излишними, но ее саму они ничуть не напрягают. Камеру отец установил после инцидента в столице Пакистана Карачи, когда из-за трагического происшествия на улице девушка лишилась жизни. Чтобы уберечь свою дочь, родители героини придумали такое технологическое новшество.
На видео девушка называет отца своим телохранителем и поясняет, что он все время следит за ее перемещениями, и выражает надежду, что, если возникнет какая-то неприятная ситуация, прибор действительно ей поможет.
Видео стало популярным в Интернете: кто-то из пользователей сочувствует девушке, кто-то смеется, а кто-то сомневается в целесообразности такой меры защиты, ведь «камера не показывает того, что сзади».
Ранее рассказали, как камера автомобиля засняла восьмилетнюю девочку, угнавшую мамин пикап.