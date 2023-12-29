«Падал прошлогодний снег» вышел 40 лет назад. Факты о культовом мультике

40 лет назад, 31 декабря 1983 года, в СССР состоялась премьера мультфильма «Падал прошлогодний снег» — истории о мужичке, посланным женой за елкой. РБК Life решил вспомнить самые интересные факты о новогоднем пластилиновом шедевре, абсурдистские фразы из которого помнят наизусть несколько поколений телезрителей.