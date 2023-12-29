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17:00 (мск), источник: РБК Life

«Падал прошлогодний снег» вышел 40 лет назад. Факты о культовом мультике

Пластилиновый мультфильм стал одной из любимых новогодних сказок.

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40 лет назад, 31 декабря 1983 года, в СССР состоялась премьера мультфильма «Падал прошлогодний снег» — истории о мужичке, посланным женой за елкой. РБК Life решил вспомнить самые интересные факты о новогоднем пластилиновом шедевре, абсурдистские фразы из которого помнят наизусть несколько поколений телезрителей.

  • «Падал прошлогодний снег» был поставлен режиссером Александром Татарским, который известен по многим другим не менее ярким проектам: от мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Следствие ведут Колобки» до знаменитой заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши».
  • Изначально мультфильм назывался «Ёлки, палки, лес густой», однако цензуре оно показалось грубым, якобы из-за ассоциации с неприличными словами, начинающимися с буквы «ё». Название «Падал прошлогодний снег» пришло Татарскому во сне: он записал его помадой жены на полу, чтобы не забыть, и очень удивился, когда проснулся.
  • Режиссер признавался, что перед сдачей мультфильма у него было предынфарктное состояние. В частности, Татарского обвинили в неуважении к русскому человеку, сказав: «У вас всего один герой — русский мужик, и тот идиот».
  • Стать рассказчиком предлагали Нонне Мордюковой, но актриса буквально послала режиссера, когда тот позвонил ей. Кроме того, на эту роль пробовалась Лия Ахеджакова, однако Татарский ее не утвердил. В результате весь мультфильм озвучивал Станислав Садальский.
  • По словам артиста, он много чего придумывал и предлагал авторам в процессе работы над озвучкой. Скажем, именно Садальскому принадлежит фраза «Я волшебное слово знаю: “Пожалуйста!”», которая впоследствии ушла в народ.
  • Постепенно «Падал прошлогодний снег» был буквально растаскан на крылатые выражения вроде культовых фраз «Ничего не понимаю», «Маловато будет!» или «Ох, уж эти сказочки, ох, уж эти сказочники».
  • Незадолго до сдачи мультфильма Садальского задержали в ресторане московской гостиницы «Космос» с иностранной гражданкой, после чего последовал донос председателю Гостелерадио Сергею Лапину. В качестве наказания за общение с иностранцами имя артиста убрали из титров. Садальского вернули в мультфильм уже после развала СССР: фамилия актера появилась в «постскриптуме», где его поблагодарили «за предоставленный голос».
  • По традиции за саундтрек для мультфильма отвечал Симфонический оркестр Госкино СССР, а «по ночам» на уже имеющийся материал накладывали новую музыку, сыгранную на американском народном инструменте казу, который из-за необычного звучания придал аудиоряду более комичный оттенок.
  • Грустная финальная мелодия, которую главный герой играет на свирели в конце мультфильма, резко диссонирует с его юмористическим содержанием. Дело в том, что Татарский попросил композитора Григория Гладкова очинить композицию, оставившую бы у зрителя трагикомическое настроение, как после фильмов Федерико Феллини. «Придумай мелодию в финале, под которую нас с тобой, Гришка, хоронить будут», — говорил режиссер.
  • «Падал прошлогодний снег» Александр Татарский делал для себя и узкого круга друзей, а в итоге получился мультфильм для всех. «Вас не будет, нас не будет, меня не будет, а этот мультфильм будет всегда», — уверен Станислав Садальский.

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