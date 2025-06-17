Пациенты с меланомой первыми в России получат вакцину от рака

Он отметил, что через две недели директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик Андрей Каприн получит разрешение Росздравнадзора на использование секвенатора для первых двух стадий разработки вакцины на основе мРНК. Затем Каприн приступит к работе с пациентами, в рамках которой будет проводить секвенирование, и к концу сентября — началу октября подготовит их к приему вакцины.