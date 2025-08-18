Озвучена цена мотоцикла, который Путин подарил жителю Аляски

Мотоцикл «Урал», который президент РФ Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену, может стоить от 2 до 2,5 миллионов рублей. Цены на данный транспорт варьируются именно в таком диапазоне. Об этом заявил гендиректор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Кузнецов, подаренный Путиным мотоцикл был создан специально для бездорожья. Однако в зависимости от комплектации цены на него могут отличаться. Поскольку каждая модель собирается индивидуально под клиента.
«Цена стартует от 1 миллиона 942 500 и может достигать 2,5 миллиона в зависимости от комплектации», — сказал Кузнецов.
Он также добавил, что в США данная модель мотоцикла остается весьма востребованной. Несмотря даже на события на Украине. Такая популярность обусловлена конструкцией — «Урал» сделан полностью из металла, а также имеет привод на коляску.
«Сейчас так никто не делает, такая работа с металлом уже уходит, это слишком дорого и трудозатратно», — добавил Кузнецов.
Напомним, мотоцикл «Урал» жителю Аляски президент РФ подарил во время визита в американский регион. Он проходил с 15 на 16 августа. В ходе него российский лидер также вручил два подарка архиепископу Алексию. Он передал знаковые для американцев иконы.