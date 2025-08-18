Озвучена цена мотоцикла, который Путин подарил жителю Аляски

Мотоцикл «Урал», который президент РФ Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену, может стоить от 2 до 2,5 миллионов рублей. Цены на данный транспорт варьируются именно в таком диапазоне. Об этом заявил гендиректор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов. Его слова передает ТАСС.