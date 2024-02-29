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Ожог вместо прогрева. Врач объяснил, почему горчичники не помогают при ОРВИ

Большинство людей старше 30 лет убеждены, что горчичники — первое средство при ОРВИ. Однако это уже давно не так. Почему? Об этом aif.ru рассказал профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.
Источник: Freepik

Врачи уже давно не рекомендуют применять горчичники для лечения ОРВИ, бронхита и пневмонии. Сегодня доказано, что они обладают рефлекторным отвлекающим действием и увеличивают местный кровоток на глубину не более 2 см. То есть прогреть глубокие структуры (бронхи и легкие) горчичники не в состоянии. Однако их применение способно спровоцировать ожог кожи и усилить рост опухоли (если в применяемой области уже есть недиагностированное новообразование).

Единственное показание для применения горчичников — это мышечные боли и улучшение кровотока при остеохондрозе.