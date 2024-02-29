Ожог вместо прогрева. Врач объяснил, почему горчичники не помогают при ОРВИ

Врачи уже давно не рекомендуют применять горчичники для лечения ОРВИ, бронхита и пневмонии. Сегодня доказано, что они обладают рефлекторным отвлекающим действием и увеличивают местный кровоток на глубину не более 2 см. То есть прогреть глубокие структуры (бронхи и легкие) горчичники не в состоянии. Однако их применение способно спровоцировать ожог кожи и усилить рост опухоли (если в применяемой области уже есть недиагностированное новообразование).