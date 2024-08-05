Озеро в США выбросило 4,1 млн тонн парниковых газов. Экологи бьют тревогу

Стремительно мельчающее Большое Соленое озеро в Юте привлекло внимание экологов, когда стало известно, что в 2020 году оно выпустило в атмосферу 4,1 млн тонн углекислого газа. Кроме того, на дне озера обнажились опасные отложения мышьяка, ртути, свинца и других токсичных веществ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования группы ученых из США, Германии и Канады. Они основывались на образцах, собранных с обнажившихся участков дна с апреля по ноябрь 2020 года.