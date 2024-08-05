Озеро в США выбросило 4,1 млн тонн парниковых газов. Экологи бьют тревогу

Стремительно мельчающее Большое Соленое озеро в Юте привлекло внимание экологов, когда стало известно, что в 2020 году оно выпустило в атмосферу 4,1 млн тонн углекислого газа. Кроме того, на дне озера обнажились опасные отложения мышьяка, ртути, свинца и других токсичных веществ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования группы ученых из США, Германии и Канады. Они основывались на образцах, собранных с обнажившихся участков дна с апреля по ноябрь 2020 года.
Еще в прошлом году стало известно, что озеро потеряло 73% запасов воды. Пересыхающие участки водоема выбросили в атмосферу миллионы тонн углекислого газа. Озеро, которое сегодня является крупнейшим соленым водоемом в Западном полушарии, может превратиться в один из главных источников парниковых газов. Они являются причиной глобального потепления.
Исследователи обнаружили на обнаженных участках дна токсичные вещества, которые могут вызвать увеличение числа заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистых болезней и рака. Среди них — мышьяк, свинец, ртуть и другие опасные для здоровья вещества.
Кроме того, оставшаяся вода в озере становится все более соленой, что делает ее непригодной для обитания местной фауны — например, для артемий (планктонные организмы из рода ракообразных) и мух, которые служат пищей для миллионов перелетных птиц. Иссушение озера лишит источника пропитания более 10 млн птиц и других животных, зависящих от этого водоема.
Все эти экологические проблемы привлекают внимание общественности не просто так. В 2034 году город Солт-Лейк-Сити, который расположен недалеко от озера, примет зимние Олимпийские игры. Ученые надеются, что Игры станут поводом исправить ситуацию, перераспределив ресурсы озера, которые сейчас используются для сельского хозяйства и промышленности в регионе.
C иссушением водоемов столкнулся не только штат Юта, но и остров Сицилия в Италии. Из-за аномальной жары там практически не осталось водоемов, что ставит под угрозу сельское хозяйство в регионе. Фермеры жалуются, что им нечем поить животных, а птицы лишились привычных мест отдыха, где они останавливались во время дальних перелетов.
Ученые спрогнозировали, что к 2100 году ряд стран столкнутся с «опасной жарой», когда среднегодовая температура достигает около 29. Исследования показали, что такая температура или выше приводит к росту смертности и инфекционных заболеваний, снижению производительности труда и урожайности. По прогнозу ученых, к 2100 году температура поверхности Земли поднимется на 2,7 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой.