Озеро в горах Невады превратилось в «малахитовую шкатулку» из-за водорослей

При этом озеро Пирамида довольно популярно среди любителей дикой природы из-за разнообразия рыб и птиц. А геологи могут рассказать, что водоем в штате Невада — последняя «лужица», оставшаяся от плейстоценового озера Лахонтан. Вдобавок, это единственное место обитания рыбы чукучан-хасмистес (cui-ui), находящейся под угрозой исчезновения. Мы ни на что не намекаем, но однажды ученые выяснили, что именно из-за цветения водорослей могла произойти массовая гибель животных в пресных водоемах 252 миллиона лет назад.