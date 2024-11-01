Озеро в горах Невады превратилось в «малахитовую шкатулку» из-за водорослей

Озеро Пирамида (Pyramid Lake) на северо-востоке Невады сейчас напоминает огромный мраморный цветок. А все из-за завораживающих зеленых водоворотов. Они настолько яркие, что их видно даже из космоса. Но пока одни восхищаются зрелищем, экологи всерьез встревожены. И вот что их так обеспокоило.
Зеленеть вода чаще всего начинает из-за водорослей. На озере Пирамида это происходит ежегодно, однако то, что произошло в 2024-м, экологи называют одним из самых активных случаев цветения за последние годы.
С земли всей полноты цветения не увидишь, а вот из космоса открывается то еще зрелище. На снимке, сделанном спутником NASA Landsat 9, видно, что озеро буквально превратилось в «малахитовую шкатулку».
Чем опасны сине-зеленые водоросли
Выглядит это, конечно, впечатляюще, но для экологов такая окраска озера — лишний повод для беспокойства. Дело в том, что основная причина зеленого преображения водоема — более высокий, чем обычно, уровень цианобактерий Nodularia spumigena, известных также как сине-зеленые водоросли. Они встречаются в теплых солоноватых водоемах и во время цветения придают воде зеленый оттенок.
Проблема в том, что водоросли могут выделять опасные токсины, такие, как микроцистины.
Nodularia spumigene также умеет вырабатывать нодулярин, который поражает печень, может вызывать повреждение цитоскелета и некроз, что в результате привести к кровотечению и смерти.
Когда закончится цветение
Безопасным водоем станет только через пару недель. Как объяснил в беседе с изданием San Francisco Chronicle менеджер программы по качеству воды в департаменте природных ресурсов племени Аарон Билл (Aaron Bill), «материал цветения распадается и выделяет в воду токсин микроцистин, что является признаком перехода к нормальным условиям, на нормализацию которых может потребоваться две-три недели».
При этом озеро Пирамида довольно популярно среди любителей дикой природы из-за разнообразия рыб и птиц. А геологи могут рассказать, что водоем в штате Невада — последняя «лужица», оставшаяся от плейстоценового озера Лахонтан. Вдобавок, это единственное место обитания рыбы чукучан-хасмистес (cui-ui), находящейся под угрозой исчезновения. Мы ни на что не намекаем, но однажды ученые выяснили, что именно из-за цветения водорослей могла произойти массовая гибель животных в пресных водоемах 252 миллиона лет назад.