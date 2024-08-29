Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озеро Лох-Несс исследовали с помощью голографической камеры

Шотландская команда ученых и инженеров начала исследовать экосистему озера Лох-Несс с помощью голографической камеры. Об этом сообщает издание The Independent.

Источник: AP 2023

Эта уникальная камера способна создавать тысячи цифровых голографических изображений микроорганизмов за одно погружение на глубину до 200 метров. Однако специалисты предупреждают, что из-за высокого содержания торфа в воде максимальная глубина погружения камеры ограничена.

Лох-Несс славится своей репутацией обители легендарного существа, известного как Несси. На протяжении десятилетий проводились многочисленные экспедиции с целью найти это мифическое создание, но все они, к сожалению, оказались безрезультатными, передает издание.

Археологам удалось изучить изнутри необычный саркофаг, который был запечатан 2000 лет назад. Ранее его обнаружили внутри так называемой гробницы Цербера.

Ранее междисциплинарная группа исследователей, после очередного изучения камней Стоунхенджа, опровергла почти 100-летнюю теорию происхождения культового Алтарного камня.