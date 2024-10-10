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Озера, унесшие жизни: пять самых жутких водоемов в мире

От озера, унесшее сотни жизней, до другого, которое мумифицирует попавших в него существ.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Вместо того, чтобы исследовать заброшенные дома и деревни, блогер Гео Резерфорд исследует озера, которые таят в себе множество опасностей. Об этом пишет National Geographic.

Резерфорд в рамках «Месяца жутких озер» рассказал о пяти озерах, которые являются самыми жуткими во всем мире.

Озеро Байкал, Сибирь, Россия
Источник: Александр Манзюк/ТАСС

1. Озеро Байкал, Сибирь, Россия

Резерфорд рассказал, что Байкал является его любимым озером, однако от этого оно не становится менее странным.

Впечатляет глубина самого большого пресноводного озера в мире — на мелководье она уже превышает 1,6 километра. Это намного больше, чем в других водоемах.

В Байкал впадает более 300 рек, но он никогда не выходил из берегов. Дело всё в рифтовой долине, в которой находится озеро. Она имеет несколько разломов, через которые вода просачивается в Землю.

Озеро Восток, Антарктида
Источник: NASA

2. Озеро Восток, Антарктида

Это озеро находится под двумя километрами льда. Несколько десятилетий ученые пытались добраться до Востока, прорубая скважину. Однако как только появлялось отверстие, вода начинала поступать в него и моментально замерзать.

Озеро Натрон, Танзания
Источник: Clem23/CC BY-SA 3.0

3. Озеро Натрон, Танзания

Это жуткое озеро мумифицирует любых живых существ, попавших в него. Это происходит из-за удивительного химического состава Натрона, который содержит множество токсичных веществ из-за вулканизма региона.

Вулканы выделяют расплавленные смеси солей карбоната натрия и карбоната кальция. Смесь проходит сквозь землю по системе разломов и образует более 20 горячих источников, которые в конечном итоге впадают в озеро.

Однако на озере не безжизненно. Нескольких видов животных все же смогли приспособиться к его теплой, соленой и щелочной воде.

Озеро Карачай, Россия
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

4. Озеро Карачай, Россия

Это одно из самых загрязненных мест на Земле. Карачай стал обладателем этого статуса из-за завода по переработке урана, откуда в водоем сбрасывались радиоактивные отходы производства.

Озера, по сути, не существует, так как из-за его опасности было принято решение залить его бетоном.

Озеро Верхнее, США
Источник: Kevstan/CC BY-SA 3.0

5. Озеро Верхнее, США

От других озер Верхнее отличается сильными штормами и метелями в ноябре. Из-за таких погодных условий корабли исчезают под поверхностью.

Самое известное из исчезнувших судов — американское грузовое судно «Эдмунд Фицджеральд». Несмотря на то, что оно находится всего в 152 метрах от поверхности, посещать его запрещено. Озеро считается кладбищем тех, кто умер.

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