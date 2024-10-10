Озера, унесшие жизни: пять самых жутких водоемов в мире

Вместо того, чтобы исследовать заброшенные дома и деревни, блогер Гео Резерфорд исследует озера, которые таят в себе множество опасностей. Об этом пишет National Geographic.
Резерфорд в рамках «Месяца жутких озер» рассказал о пяти озерах, которые являются самыми жуткими во всем мире.
1. Озеро Байкал, Сибирь, Россия
Резерфорд рассказал, что Байкал является его любимым озером, однако от этого оно не становится менее странным.
Впечатляет глубина самого большого пресноводного озера в мире — на мелководье она уже превышает 1,6 километра. Это намного больше, чем в других водоемах.
В Байкал впадает более 300 рек, но он никогда не выходил из берегов. Дело всё в рифтовой долине, в которой находится озеро. Она имеет несколько разломов, через которые вода просачивается в Землю.
2. Озеро Восток, Антарктида
Это озеро находится под двумя километрами льда. Несколько десятилетий ученые пытались добраться до Востока, прорубая скважину. Однако как только появлялось отверстие, вода начинала поступать в него и моментально замерзать.
3. Озеро Натрон, Танзания
Это жуткое озеро мумифицирует любых живых существ, попавших в него. Это происходит из-за удивительного химического состава Натрона, который содержит множество токсичных веществ из-за вулканизма региона.
Вулканы выделяют расплавленные смеси солей карбоната натрия и карбоната кальция. Смесь проходит сквозь землю по системе разломов и образует более 20 горячих источников, которые в конечном итоге впадают в озеро.
Однако на озере не безжизненно. Нескольких видов животных все же смогли приспособиться к его теплой, соленой и щелочной воде.
4. Озеро Карачай, Россия
Это одно из самых загрязненных мест на Земле. Карачай стал обладателем этого статуса из-за завода по переработке урана, откуда в водоем сбрасывались радиоактивные отходы производства.
Озера, по сути, не существует, так как из-за его опасности было принято решение залить его бетоном.
5. Озеро Верхнее, США
От других озер Верхнее отличается сильными штормами и метелями в ноябре. Из-за таких погодных условий корабли исчезают под поверхностью.
Самое известное из исчезнувших судов — американское грузовое судно «Эдмунд Фицджеральд». Несмотря на то, что оно находится всего в 152 метрах от поверхности, посещать его запрещено. Озеро считается кладбищем тех, кто умер.
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