Озера по всему миру меняют цвет из-за проблем с экологией и влияния человека

За последние 40 лет большинство озер в мире изменили свой цвет. Ученые проанализировала 32 миллиона спутниковых снимков более чем 67 тысяч озер и обнаружили значительные изменения. Считается, что они связаны с изменениями в экосистемах озер и деятельностью человека.
Цвет озер — важный показатель их здоровья. Различные оттенки отражают экологическое состояние озер и происходящие в них физические и биохимические процессы. Группа ученых опубликовала в журнале Water Resources Research исследование, в котором проанализировала спутниковые снимки с 1984 года.
После сопоставления с данными о климате и численности населения исследователи обнаружили, что только 14% изученных озер сохраняли стабильный цвет. Тот факт, что цвет многих озер изменился, указывает на значительные нарушения в экосистеме, вызванные изменениями качества воды, концентрацией водорослей, потоком растворенных органических веществ и другими факторами.
«Наши результаты показывают сильную взаимосвязь между изменениями цвета озер, изменением климата и воздействием человека. Мы обнаружили, что 60% озер претерпели значительные изменения цвета», — рассказал изданию Phys.org Чжэн Дуань, исследователь физической географии из Лундского университета в Швеции.
Озера бывают разных цветов в зависимости от того, где они расположены. Голубые озера в основном находятся в северных широтах, а зеленые — в густонаселенных регионах средних широт, таких, как Южная Европа. Красноватые и желтоватые озера в основном встречаются в Южном полушарии.
За последние 40 лет цвет большинства озер изменился в сторону синего цвета. Более голубой цвет озера обычно указывает на более чистую воду. Однако значительные изменения цвета воды в озере могут говорить об экологических нарушениях, таких, как повышенное содержание питательных веществ или другие факторы, влияющие на физические и биохимические свойства воды в озере.
«Озера в регионах с высокими широтами, таких, как Северная Америка и Северная Европа, продемонстрировали более выраженное изменение цвета по сравнению с озерами на экваторе и в Южном полушарии. Мы не знаем, почему так происходит. Эта региональная вариативность говорит о том, что изменение климата и деятельность человека влияют на экосистемы сложным и локальным образом», — процитировали слова ученого.
Исследователи считают, что их открытие поможет принимать обоснованные решения по управлению водными ресурсами, их сохранению и защите окружающей среды.
Озера — важнейший компонент экосистемы Земли. Они служат средой обитания для водных и наземных видов, поддерживают биоразнообразие и помогают сохранять экологический баланс. Озера также играют важную роль в обеспечении питьевой водой, поддержке сельского хозяйства и влиянии на климат, воздействуя на температуру, влажность и атмосферные процессы.
Недавно стало известно, что влияние человека на экологию достигло пятитысячной глубины: человеческий мусор обнаружили в самой глубокой точке Средиземного моря.