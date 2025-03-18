Озера по всему миру меняют цвет из-за проблем с экологией и влияния человека

«Озера в регионах с высокими широтами, таких, как Северная Америка и Северная Европа, продемонстрировали более выраженное изменение цвета по сравнению с озерами на экваторе и в Южном полушарии. Мы не знаем, почему так происходит. Эта региональная вариативность говорит о том, что изменение климата и деятельность человека влияют на экосистемы сложным и локальным образом», — процитировали слова ученого.