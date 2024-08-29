Озеленение городов снижает воспаление в организме людей

Работу провели по образцу клинических испытаний, проверяющих эффективность медицинских вмешательств. Эксперты высадили более восьми тысяч крупных деревьев и кустарников в ряде районов, оставив некоторые участки без изменений. Затем ученые изучили и сравнили данные о здоровье жителей этих территорий. Эксперты собрали образцы крови, мочи, волос и ногтей у 745 жителей южного Луисвилля. Также исследователи замерили уровни озеленения и загрязнения воздуха в жилых районах.