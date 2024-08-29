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Озеленение городов снижает воспаление в организме людей

Увеличение зеленых насаждений в жилых районах снижает уровень маркеров воспаления в крови людей. Растения уменьшают показатель более чем в два раза. Это выяснил исследовательский проект Green Heart Louisville, инициированный Университетом Луисвилля в США.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Mike Wilkinson for The Nature Conservancy

Работу провели по образцу клинических испытаний, проверяющих эффективность медицинских вмешательств. Эксперты высадили более восьми тысяч крупных деревьев и кустарников в ряде районов, оставив некоторые участки без изменений. Затем ученые изучили и сравнили данные о здоровье жителей этих территорий. Эксперты собрали образцы крови, мочи, волос и ногтей у 745 жителей южного Луисвилля. Также исследователи замерили уровни озеленения и загрязнения воздуха в жилых районах.

Ученые выяснили, что уровень маркера воспаления — высокочувствительного С-реактивного белка (hsCRP) — у жителей озелененных зон оказался на 13−20% ниже по сравнению с теми, кто жил в неозелененных районах. Снижение показателя связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Также пониженный уровень hsCRP уменьшает вероятность инфаркта.

«Результаты нашего проекта подтверждают, что деревья приносят больше пользы, чем просто красоту и тень. Мы впервые видим, что целенаправленное увеличение зеленых насаждений в районах может значительно улучшить здоровье», — рассказал Аруни Бхатнагар, один из авторов исследования.

Он отметил, что это открытие говорит о важности озеленения городов.

Таким образом, увеличение числа зеленых зон может снизить риски развития многих хронических заболеваний.

Зеленые улицы не только способны избавлять от недугов. Так, насаждения помогают бороться с бессонницей.