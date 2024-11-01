Отвратительно мягкая. 5 ошибок, из-за которых квашеная капуста не хрустит

Все соленья и маринады нужно солить только крупной солью. На этикетке должно быть написано «помол № 1». Никаких морских вариантов и йодированной соли. И уж тем более не нужно брать экстру. Только поваренная крупная соль. Другая повлияет на вкус и на текстуру, капуста станет мягкой.