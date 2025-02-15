Ответное внедрение: 15 февраля 1989 года СССР вывел войска из Афганистана

«Советский Союз тратил огромные деньги на Афганистан, там погибали наши солдаты, к чему не было подготовлено общественное мнение. И я думаю, что шок от афганской войны стал одной из причин, по которой возникла необходимость политики перестройки, и которая затем привела к неудачным реформам в СССР, в итоге к краху, тогда в 1991 году».