Ответное внедрение: 15 февраля 1989 года СССР вывел войска из Афганистана

15 февраля 1989 года последние советские войсковые части покинули Афганистан, перейдя реку Амударья на границе двух стран: так закончилась Афганская война.
Конфликт начался в 1979 году и продлился 10 лет, став самой серьезной военной операцией после Великой Отечественной войны. По официальным данным военные силы СССР потеряли в конфликте 15 тысяч солдат погибшими, еще 54 тысячи было ранено. Общее число жертв военного конфликта, по разным оценкам, составляет от полумиллиона до двух миллионов человек.
Несмотря на то, что с окончания конфликта прошло уже 36 лет, Афганская война продолжает вызывать споры и обсуждения в обществе. К памятной дате редакция ВФокусе попросила двух военных экспертов прокомментировать решение закончить операцию в Афганистане и оценить ее с военной и политической точки зрения.
Иначе было нельзя
«Вывод наших войск из Афганистана был неизбежностью. Советское руководство, насколько можно судить по тем документам, которые сегодня там есть в открытом доступе, задумывалось об этом за несколько лет до того, как это случилось — еще до прихода Горбачева», — рассказывает Андрей Серенко, руководитель аналитического центра Российского общества политологов и руководитель Центра изучения афганской политики.
Серенко объясняет, что вывести войска планировал еще предшественник Михаила Горбачева на посту руководителя страны — Юрий Андропов, и напоминает, что в изначальных планах операция должна была завершиться гораздо быстрее.
«Предполагалось, что советские войска войдут в Афганистан, решат определенные задачи, помогут новой администрации в Кабуле обеспечить безопасность и организовать процессы строительства нового государства — а после этого они оттуда уйдут».
Вместо этого, как объясняет Серенко, войска постоянно укреплялись, усиливались новыми контингентами, численность их увеличивалась.
«Советский Союз тратил огромные деньги на Афганистан, там погибали наши солдаты, к чему не было подготовлено общественное мнение. И я думаю, что шок от афганской войны стал одной из причин, по которой возникла необходимость политики перестройки, и которая затем привела к неудачным реформам в СССР, в итоге к краху, тогда в 1991 году».
Несколько лет назад, по словам Серенко, эксперты пришли к однозначному выводу, что политическая комбинация с подталкиванием советского руководства к вводу войск в Афганистан была спровоцирована американцами: так Советский Союз получил свой Вьетнам.
По его словам, Союзу не хватило опыта работы в такой ситуации. Ведь одно дело — строить социализм внутри собственной страны. А другое — попасть в ловушку собственных источников. С аналогичным развитием ситуации столкнулись позднее американцы: закачав в страну множество денег и введя свой контингент, Пентагон впоследствии стал заложником племенных лидеров, которые использовали их силу в своих интересов.
Ответное внедрение
Андрей Серенко полагает, что советские резиденты, получая информацию от различных местных лидеров, получали ее в искаженном виде. Частично советскому аналитическому аппарату удавалось отсеивать очевидные ответные внедрения.
Эксперт уверен, что, несмотря на сильную востоковедческую школу, советское руководство проиграло на уровне политических технологий: «мы попадали в ловушки, которых можно было избежать — решение слишком часто полагаться на военную силу не работало в Афганистане».
Аналогичные ошибки, по мнению Серенко, позднее совершили США, а сейчас с ними сталкивается уже воюющий с талибами Пакистан.
Время и общественное восприятие
По словам историка-архивиста Павла Огорельцева, вывод советских войск из Афганистана остается волнующей темой для российского общества.
«По данным различных ретроспективных социологических опросов, чем больше времени проходит с момента памятной даты, тем более актуальной она становится в рамках общественного дискурса», — сказал он. Огорельцев связал это с тем, что в 1990-е годы в обществе возникли более важные проблемы, а в 2000-х доминировал «либеральный» взгляд на Афганскую войну.
Огорельцев считает, что окончание военного содействия афганским друзьям нужно было осуществить значительно раньше.
«В настоящее время окончание официальной миссии Страны Советов в этом нестабильном регионе воспринимается в качестве ключевого события — 1989, однако оценки остаются весьма полярными. Уже в 1985 году в руководстве начали поднимать данный вопрос, однако на деле принятие окончательного решения растянулось на долгие 4 года», — отметил он.
Стратегические ошибки и последствия
Историк акцентировал внимание на том, что нарастающее бремя внутренних проблем социалистической системы стало очевидным еще до ввода войск, а после этого ошибки в принятии решений лишь усугубили ситуацию.
«Бремя финансовых расходов, общественная тревожность, возвращение раненых физически и морально солдат — вот лишь некоторые болевые точки, которые сопровождали этот процесс. Кроме того, несмотря на значительные тактические успехи, достигнутые нашими интернационалистами в кооперации с силами ДРА, стратегический победный итог закрепить не удалось. Ни через 2−3 года, как планировалось, ни через 5 лет, ни на момент вывода», — пояснил он, назвал одними из причин такого положения низкую мотивацию местных сил и коррумпированности афганских чиновников.
Он также отметил, что даже если бы советские войска остались в Афганистане, удерживать рубежи было бы невозможно.
«Более того, в 1992 году Республика Афганистан вслед за СССР прекратила свое существование. Даже если гипотетически предположить, что группа советских-российских войск осталась бы там, зная дальнейшее развитие России, достойно содержать и обеспечивать наших ребят, удерживать рубежи хотя бы на прежнем уровне было бы невозможно. Итог был бы все равно один», — заключил он.
По мнению Огорельцева, вывод войск был необходим, так как дальнейшее пребывание в стране не решило бы существующие проблемы и только усугубило бы ситуацию.
Политическая необходимость
С точки зрения политического аналитика Василия Епанчинцева, решение о вводе войск в Афганистан было продиктовано необходимостью. Он утверждает, что советское правительство смотрело на десятилетия вперед, предвидя рост радикальных проявлений терроризма и угрозу для южных границ страны.
«В итоге СССР подтвердил в Афганистане статус сверхдержавы и избежал проникновения в свои южные республики радикального фундаментализма», — отметил Епанчинцев.
По его мнению, вывод войск стал ошибкой, так как не был доведен до логического завершения.
«Если бы советская армия закончила в Афганистане, то талибы бы не пришли к власти, не возникла бы Аль-Каида. Последствия ухода Советов были глобальными», — подчеркивает он. Епанчинцев считает, что в условиях Первой Холодной войны решение о вводе войск было правильным и оправданным.
Вопрос о выводе советских войск из Афганистана остается спорным и многогранным. Мнения экспертов подчеркивают, что как исторические, так и стратегические аспекты этой операции требуют глубокого анализа. Важно помнить, что каждая война оставляет после себя не только политические, но и человеческие последствия, которые ощущаются на протяжении многих лет.
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