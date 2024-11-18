Отучили от умственного труда. Известный педагог о том, как выявлять таланты

Сегодня школьные олимпиады — это не только возможность поступить вне конкурса в лучшие вузы, но и заработать приличные суммы денег для старшеклассников. В зависимости от региона победители и призеры регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут получить от 50 тыс. до 300−500 тыс. рублей и даже 1 миллион рублей. А если ребенок стал призером олимпиады не по одному предмету, то суммы очень внушительные.
Однако в советское время олимпиады предназначались в первую очередь для того, чтобы выявлять наиболее одаренных школьников и растить из них потом необходимые для экономики кадры, особенно научно-технические.
Как появились олимпиады? Почему сегодня к ряду из них регулярно возникают претензии в отношении честности результатов? Как выявлять самых одаренных детей?
Об этом aif.ru рассказал директор НИИ по работе со школьниками, одаренным в области точных, естественных наук и информатики, профессор РГПУ им. Герцена, Народный учитель РФ Сергей Рукшин. В этом году известный педагог отмечает полувековой юбилей своей преподавательской деятельности, в том числе как руководитель лучшего в мире математического центра, ученики которого каждый год становятся призерами международной олимпиады.
Искали кадры
Олимпиады появились в нашей стране в тяжелый момент. К 1930-м годам многие представители вузовской и академической науки, профессорская элита, инженерно-конструкторские кадры, которые достались Советской России от дореволюционных времен, ушли из жизни, просто в силу естественного возраста, ведь со времени революции прошло почти 20 лет. Часть ученых (научно-технические кадры в меньшей степени) эмигрировали. Страна остро нуждалась в специалистах.
И Сталин на балу в честь выпускников военных академий произнес свою знаменитую речь: «Кадры решают все». Именно тогда в Ленинграде появились первые олимпиады. Причем сначала именно олимпиады по математике в 1933—1934 учебном году. Параллельно была придумана система работы с одаренными школьниками. Победители и призеры олимпиады приглашались в кружки для изучения математики. С ними работали ведущие ленинградские преподаватели. Было правило: если ты выиграл олимпиаду, то на следующий год не мог в ней участвовать. Смысл был именно в выявлении детей, способных к интенсивному и углубленному изучению математики. А если тебя уже выявили, давай заниматься наукой.
Важно отметить, что победителей олимпиад по математике ориентировали на поступление в технические и оборонно-технические вузы. И многие победители первых довоенных олимпиад проявили себя во время Великой Отечественной войны, разрабатывая необходимую для страны технику, оружие.
А второй раз эти кадры проявили себя в конце 1950-х — начале 1960-х годов, когда началось бурное развитие компьютеров, физики, атомных технологий, ракетостроения и освоение космоса.. Именно тогда к олимпиадам добавились специализированные физико-математические школы. Эта система в течение многих десятилетий снабжала страну кадрами.
А где сейчас таланты?
Два года назад выяснилось, что система ЕГЭ, которая искорежила все образование страны, довела до того, что в вузах теперь не заполняются даже бюджетные места на научно-технические и инженерные специальности. Выпускники школ в большинстве не идут сдавать физику, математику, информатику.
В итоге сейчас мы испытываем острейший кризис с подготовкой технических кадров. А отъезд программистов, научной молодежи только усилил его. На стипендию аспиранта сегодня в нашей стране жить невозможно. Молодые люди уезжают не от отсутствия патриотизма, а из желания работать в своей области, использовать современное оборудование.
Как показала история страны после возвращения в состав России Крыма, Запад не хочет нам продавать технику, приборы, оборудование, и никакого свободного рыночного капитализма нет, —, мы должны опираться на собственные силы. Для этого стране нужны кадры. Олимпиады помогают эти будущие кадры искать, привлекать детей к занятиям. А также играют роль профессиональной ориентации.
Даже богатейшие Соединенные Штаты, у которых дебильная система общего образования и научно-технических бакалавриатов (я бы сказал, социального значения, а не образовательного) и которые могут себе позволить купить за бешеные деньги нужных специалистов со всего мира, развивают систему олимпиад.
Вузовские — не всегда честные?
Помимо Всероссийской олимпиады школьников, существуют десятки олимпиад, которые проводят вузы и которые входят в перечень Минобрнауки России как дающие льготы при поступлении (100 баллов по профильному предмету или поступление вне конкурса на профильную специальность). И именно к ним большое количество претензий.
В течение многих лет ко мне, сначала как зампредседателю Общественного совета Минобрнауки, потом зампреду Общественного совета Минпросвещения приходили жалобы или ссылки на то, что зачастую преподаватели вузов, которые составляют олимпиады, занимаются за большие деньги в качестве репетиторов подготовкой участников к этим же олимпиадам.
Напомню, одной из задач ЕГЭ было убрать коррупцию из приемных комиссий в вузах. В итоге ЕГЭ эту коррупцию многократно умножил в рублях и перенес в другую сферу — подготовку к вузовским олимпиадам. Именно к этим, а не ко всероссийским олимпиадам, имелись и имеются многочисленные претензии.
При этом вузовские олимпиады играют важнейшую роль в привлечении в университеты профильных абитуриентов. Хотелось бы очистить их от коррупционных схем. Надо думать, как бороться с нечестными составителями и организаторами олимпиад, которые зарабатывают на этом деньги, готовя к ним специально. Заметьте, я не говорю — продавая варианты ответов желающим за деньги. Я говорю о том, что к таким олимпиадам готовят специально, зная, какие задачи в них могут быть.
Подготовка важнее победы
Распространенная ошибка думать, что олимпиады развивают творческие способности, мышление
Более того, только природных способностей недостаточно. Нужно еще трудолюбие, способность к интенсивному труду. Как сказал самый великий изобретатель в истории человечества Томас Алва Эдисон, «мои достижения и патенты — это 1% вдохновения и 99% пролитого пота». Поэтому, как и всякое обучение, подготовка к олимпиадам — это тяжелый умственный труд. От которого, мы, к сожалению, отучили наших школьников за последние 20 с лишним лет.