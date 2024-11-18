Отучили от умственного труда. Известный педагог о том, как выявлять таланты

И Сталин на балу в честь выпускников военных академий произнес свою знаменитую речь: «Кадры решают все». Именно тогда в Ленинграде появились первые олимпиады. Причем сначала именно олимпиады по математике в 1933—1934 учебном году. Параллельно была придумана система работы с одаренными школьниками. Победители и призеры олимпиады приглашались в кружки для изучения математики. С ними работали ведущие ленинградские преподаватели. Было правило: если ты выиграл олимпиаду, то на следующий год не мог в ней участвовать. Смысл был именно в выявлении детей, способных к интенсивному и углубленному изучению математики. А если тебя уже выявили, давай заниматься наукой.