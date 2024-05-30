Отсутствие связи знака зодиака с успехом доказано на примере 13 тысяч людей

В исследовании Джошанлоо использовал данные Общего социального опроса — крупного национального репрезентативного опроса взрослых американцев, который проводится с 1972 года и собирает обширную информацию по широкому кругу тем, включая отношения, поведение и мнения жителей США. С самых первых опросов Мохсен начинать не стал и сосредоточился на данных 2016, 2018, 2021 и 2022 годов, в которые вошли в общей сложности ответы 12 791 участника. Средний возраст респондентов — около 50 лет, женщин среди них было 55%. Знаки зодиака опрошенных Джошанлоо установил элементарно — на основе дат рождения, о которых сообщали сами американцы.