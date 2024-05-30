Отсутствие связи знака зодиака с успехом доказано на примере 13 тысяч людей

Хочу верить!
Некоторые из нас склонны верить гороскопам — как минимум чтобы объяснить свои неудачи. Иногда проще списать отсутствие успеха на расположение планет или дату рождения. Но ученые не ищут легких путей и вместо того, чтобы списывать свои взлеты и падения на гороскоп, решили выяснить, действительно ли знаки зодиака влияют на благополучие.
Несмотря на то, что ученые в целом с изрядной долей скепсиса относятся к гороскопам, людям обычным верить в них хочется. Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, астрологическими прогнозами интересуется каждая третья женщина и примерно каждый четвертый мужчина в России.
Жители других стран тоже с удовольствием листают гороскопы. Например, в США верят звездам и их влиянию на жизнь людей 30% населения. Вместе с тем ученые, которые брались за разоблачение гороскопов, сами подвергались едва ли не большей критике, чем астрологи. В частности, из-за небольшого размера выборки и методологических недостатков.
На этот раз в нелегкую битву с гороскопами вступил личностный и культурный психолог Мохсен Джошанлоо (Mohsen Joshanloo) из Университета Кеймен и Центра науки о благополучии Мельбурнского университета (Австралия).
Как рассказал Джошанлоо в своем исследовании, опубликованном в научном журнале Kyklos, для работы он взял большую репрезентативную выборку. А также применил надежные статистические методы, чтобы выяснить, действительно ли знаки зодиака влияют на благополучие.
Как проводилось исследование
В исследовании Джошанлоо использовал данные Общего социального опроса — крупного национального репрезентативного опроса взрослых американцев, который проводится с 1972 года и собирает обширную информацию по широкому кругу тем, включая отношения, поведение и мнения жителей США. С самых первых опросов Мохсен начинать не стал и сосредоточился на данных 2016, 2018, 2021 и 2022 годов, в которые вошли в общей сложности ответы 12 791 участника. Средний возраст респондентов — около 50 лет, женщин среди них было 55%. Знаки зодиака опрошенных Джошанлоо установил элементарно — на основе дат рождения, о которых сообщали сами американцы.
Определившись с участниками, психолог проанализировал восемь ключевых показателей, связанных с благополучием. Вот они:
- общее счастье;
- симптомы депрессии;
- психологический дистресс;
- удовлетворенность работой;
- финансовое удовлетворение;
- волнение;
- общее состояние здоровья;
- семейное счастье.
В итоге Джошанлоо обнаружил, что на семь из восьми показателей знаки зодиака никак не влияли. Единственным исключением стала финансовая неудовлетворенность. Здесь психолог обнаружил статистически значимый эффект, но он оказался настолько невелик, что его практическая значимость стремилась к нулю.
Из всего этого психолог сделал вывод, что на счастье, здоровье и удовлетворение жизнью знаки зодиака никак не влияют. А, если и влияют, то точно так же, как игра в орлянку, бросок игральных костей, группа крови или, скажем, ретроградный Меркурий.