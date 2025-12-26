Популярные темы
Отставной судья Тришкин получил два года условно

Отставной военный судья Тришкин получил два года условно.

Источник: © РИА Новости

ВИДНОЕ (Московская обл.), 26 дек — РИА Новости. Видновский городской суд Московской области назначил два года условно судье военного суда в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать виновным… назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательном сроком 1 год», — огласила приговор судья.

В четверг, выступая в суде с последним словом, Тришкин сообщил, что всегда признавал фактические обстоятельства дела, предоставлял информацию органам следствия и сотрудничал с ними, неоднократно принимал меры к компенсации морального вреда потерпевшему. Он добавил, что «надеется на справедливое решение суда».

В ходе прений сторон гособвинение запросило для Тришкина три года лишения свободы условно.

Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку — по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией «из хулиганских побуждений».

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель «Яндекс. Такси» прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.

Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.

