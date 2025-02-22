Отставники ЦРУ против Трампа: что планируют ветераны Лэнгли?

В США заявила о себе группа отставников разведывательного сообщества США под названием «Стабильное государство». Ветераны американских спецслужб объявили своим врагом администрацию президента Дональда Трампа. Военный обозреватель Александр Хоффман специально для ВФокусе Mail — о том, что это за группа, кто за ней стоит, какую угрозу она может представлять для США и как эта ситуация может отразиться на России?