Отставники ЦРУ против Трампа: что планируют ветераны Лэнгли?

Анонимка в Капитолий
7 февраля руководство специальных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса США получило анонимное письмо от группы, называющей себя «Стабильное государство» (The Steady State, что также переводится как «устойчивое состояние»). Считается, что это отсылка к версии «глубинного государства» — теневого правительства американской элиты, которое непублично согласовывает и координирует политику США.
В обращении утверждалось, что в этом сообществе состоит «около 200» бывших сотрудников американских органов государственной безопасности, которые работали в ЦРУ или вместе с ним. В письме группа назвала кадровую зачистку в Лэнгли, которую проводит администрация Трампа, «опасной тенденцией» и потребовала от конгрессменов остановить Белый дом.
Подобная реакция демонстрирует размах так называемой «чистки» — задеты высокопоставленные отставники ЦРУ. Поскольку ветераны агентства выбирают уйти в отставку раньше срока с выходным пособием, а не сидеть до последнего. По утверждениям «Стабильного государства», уход старожилов не только лишит ЦРУ оперативного и аналитического опыта, накопленного за десятилетия работы, но и оборвет партнерские связи агентства с иностранными коллегами, выстроенные за многие годы.
«Некоторые из них восходят ко Второй мировой войне», — намекает «Стабильное государство» на «особое партнерство» ЦРУ с британской Секретной разведывательной службой SIS (Secret Intelligence Service) или MI6.
На самом деле группа отставников американской разведки, объявивших Трампа своим врагом, возникла еще в его первый президентский срок.
«Экзистенциальная угроза для США»
Первое упоминание о «Стабильном государстве» появилось в марте 2020 года, когда группа под таким названием выступила в поддержку кандидатуры Джо Байдена на президентских выборах. Тогда «более 100» отставников американских спецслужб подписали открытое письмо, где утверждалось, что Трамп «создал экзистенциальную угрозу для США». Явление из ряда вон выходящее — ветераны разведки открыто выступают против действующего президента и поддерживают его противника на предстоящих выборах.
У «Стабильного государства» есть свой сайт, который проливает свет на деятельность группы. Согласно информации на нем, «Стабильное государство» образовано в 2020 году, хотя архив материалов на сайте ведется с февраля 2018 года. Группа объявила своей миссией «борьбу с реальной опасностью для США», под которой подразумевается Трамп.
В качестве эмблемы «Стабильное государство» использует корабельный штурвал, что служит отсылкой к Военно-морским силам США и их роли в формировании американского истеблишмента и разведсообщества, а также к «устойчивости», которую группа ставит во главу угла.
«Стабильное государство» называет основными методами своей «борьбы» пропаганду (в анкете для новых членов уточняется, готовы ли они отвечать на запросы СМИ, связанных с отставниками ЦРУ), а также поддержку ставленников группы на американских выборах различного уровня.
Если разведсообщество — стержень глубинного государства США, то ЦРУ — его острие. «Стабильное государство», в свою очередь, объединило тех, кто долгое время был на этом острие.
Группа заговорщиков
К реальной верхушке «Стабильного государства» привел цифровой след. Копию письма группы в Конгресс впервые выложил в открытый доступ Лоуренс Пфайффер — бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) при Министерстве обороны США, прослуживший в разведке почти 32 года.
Самая высокая должность Пфайффера — руководитель аппарата директора ЦРУ, когда главой агентства был Майкл Хайден. В первый президентский срок Трампа Пфайффер, будучи уже в отставке, возглавил Центр Хайдена в Арлингтоне (штат Вирджиния), основанный экс-шефом.
По сути, Хайден поручил управление этим аналитическим центром своему доверенному лицу, хорошо знакомому еще по службе в агентстве. Это же лицо выступило фактически глашатаем «Стабильного государства».
Бывшие и нынешние сотрудники, а также приглашенные эксперты Центра Хайдена — сплошь высокопоставленные ветераны ЦРУ и иных спецслужб США. Большая их часть числится среди членов «Стабильного государства» в обращении в поддержку Байдена, а также в нашумевшем письме 51-го сотрудника разведсообщества в 2020 году. Прямо перед президентскими выборами они солгали, что компромат на семью Байденов, найденный в ноутбуке сына будущего президента — это «российская кампания по дезинформации».
79-летний Хайден, в свою очередь, был самым громким критиком Трампа из отставников ЦРУ, пока не наступил день инаугурации 47-го президента США.
Возмездие Трампа
20 января этого года одним из первых указов Трамп лишил допуска к государственной тайне всех оставшихся в живых подписантов «Письма 51-го». В документе подчеркивалось, что они намеренно использовали авторитет спецслужб в целях вмешательства в выборы.
Хотя многие из них уже в преклонном возрасте и вряд ли вернутся на службу, отзыв допуска ограничил возможность отставников зарабатывать в консалтинговых и частных разведывательных компаниях (ЧРК), для которых важно иметь в штате советников-секретоносителей. Это стало возмездием Трампа.
«Карательный» указ заставил замолкнуть голоса «Стабильного государства» в прессе. Если в первый срок Трампа его противники из числа ветеранов ЦРУ открыто выступали против президента на площадках СМИ, соцсетей и аналитических центров, то указ от 20 января значительно умерил их пыл.
Экс-сотрудники ЦРУ, пользующиеся принципом «вращающихся дверей», и проникающие почти во все ключевые институты США после ухода в отставку, поняли, что выражение антитрамповских позиций и настроений на публичных площадках, включая масс-медиа, теперь может стоить им в лучшем случае карьеры.
Как уже упоминалось, «Стабильное государство» рассматривает пропаганду как один из основных способов своей борьбы. Теперь же публичное выражение враждебности к Трампу может стоить отставникам Лэнгли реальных репрессий. Поэтому группа перешла к анонимным обращениям.
От пропаганды к террору
Поскольку «Стабильное государство» в целях безопасности ограничило пропаганду и перешло к обезличенным призывам, чтобы удержать свой политический вес, а ставленники группы провалились на выборах, возникает вопрос, какими способами это сообщество убежденных противников Трампа будет дальше вести борьбу с «реальной опасностью для страны»?
С одной стороны, отставники ЦРУ полны решимости, поскольку преклонный возраст и отзыв секретного допуска никак не повлияли на их связи и положение в американском глубинном государстве, как и на амбициозность миссии «Стабильного государства».
С другой, ветераны Лэнгли не смогли помешать назначению Тулси Габбард на пост директора национальной разведки и остановить миллиардера Илона Маска. Хотя произошедший 1 января взрыв пикапа Cybertruck производства компании Tesla, принадлежащей Маску, у трамповского отеля в Лас-Вегасе был очень серьезным сигналом глубинного государства Белому дому. Сам инцидент больше всего походил на теракт.
Габбард, ставшая координатором всех американских спецслужб, и Маск, взявшийся за «осушение вашингтонского болота» — кампанию по вытеснению из федерального правительства политических и идеологических противников Трампа, стали объектами нападок «Стабильного государства» в той же степени, что ранее 47-й президент США. Группа поменяла мишени для пропаганды.
Однако политические движения имеют характерное свойство радикализироваться под влиянием репрессий и превращаться в экстремистские организации, избирая путь насилия или даже террора.
На что готово «Стабильное государство»?
«Стабильное государство» имеет идейную основу — не только симпатии к леволиберальному курсу Демократической партии США и ее повестке «разнообразия», но и неоконсерватизм, который скорее конфликтует с трампизмом, чем с установками демократов, особенно во внешней политике.
Так, в группе считают, что администрация Байдена «сделала многое для восстановления глобального статуса и лидерства США, что наиболее заметно в решительном ответе НАТО на Украине». То есть для группы опосредованная война против русских руками украинцев, включая развязывание террора и удары по целям в России, — это благое дело.
Хотя «Стабильное государство» состоит в основном из отставников, заставших еще Холодную войну, их оперативные возможности, опыт и связи позволяют перейти к более жестким методам. Учитывая особенности мышления и поведения ветеранов ЦРУ, можно предположить, что они разделят свои усилия на два направления — внутреннее и внешнее.
В штатах отставники из «Стабильного государства» могут пойти на радикальные шаги — саботаж, мятежи и даже теракты. Опосредованная война против федеральных властей создаст кризис доверия к администрации Трампа и ее способности обеспечить безопасность в США.
За рубежом ветераны ЦРУ могут использовать давние связи с иностранными коллегами или агентурой, завербованной еще десятки лет назад, чтобы подорвать международные инициативы Трампа.
Срыв текущих переговоров Вашингтона и Москвы — одна из таких целей. В анонимном письме конгрессменам «Стабильное государство» не просто так намекает на MI6, а на Украине у отставников ЦРУ осталось много «своих» людей…
Военный обозреватель Александр Хоффманн
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