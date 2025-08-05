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Отсрочку от армии смогут получить больше россиян

Минцифры планирует расширить перечень специальностей, дающих право на отсрочку. В дополнение к уже существующим 75 программам в сфере математики, физики, радиотехники и информационной безопасности предлагается включить магистратуру по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по ядерной физике и технологиям.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Кроме того, выпускники аккредитованных вузов смогут подавать заявки на отсрочку даже до получения диплома, но должны будут предъявить документ призывной комиссии.

В осенний призыв 2025 года работники IT-сферы имеют право подать заявление на отсрочку от военной службы через портал госуслуг до 6 августа. Работодатели должны подтвердить данные сотрудников в своих личных кабинетах и направить их в Минцифры до 11 августа.

Ведомство передаст сведения в Минобороны до 1 сентября, а решение призывной комиссии будет вынесено в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Помимо отсрочки IT-специалисты могут воспользоваться льготной ипотекой по ставке до 6% годовых (до 9 млн рублей), за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Для участия в программе требуется зарплата не менее 90 тыс. рублей в месяц (или 150 тыс. рублей в регионах с повышенными требованиями).

IT-компании также получают налоговые преимущества: сниженная ставка на прибыль (5%), упрощенная система налогообложения и освобождение от НДС для разработчиков ПО. Дополнительно предусмотрена защита от внеплановых проверок, за исключением налоговых.

Кто еще имеет право на отсрочку в 2025 году

Освобождение от призыва действует при наличии заболеваний или травм из перечня Правительства РФ (около 2000 пунктов). Срок отсрочки определяется индивидуально.

К тому же отсрочку могут получить студенты очных отделений вузов и колледжей, школьники старше 18 лет и абитуриенты, а также отцы-одиночки, многодетные родители, опекуны тяжелобольных родственников, призывники, чьи жены находятся на сроке беременности от 22 недель. Освобождение можно получить и по роду деятельности — сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, таможни, органов местного самоуправления и депутаты на период полномочий.

При отсутствии оснований для отсрочки можно выбрать альтернативную гражданскую службу сроком 21 месяц. Для этого необходимо подать заявление за полгода до призыва и предоставить документы об образовании и трудовую характеристику. Решение принимает призывная комиссия.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в России наблюдается дефицит кадров в IT-сфере, специалистов, которые будут работать в промышленности, в области искусственного интеллекта, врачей и преподавателей.