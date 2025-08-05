Отсрочку от армии смогут получить больше россиян

К тому же отсрочку могут получить студенты очных отделений вузов и колледжей, школьники старше 18 лет и абитуриенты, а также отцы-одиночки, многодетные родители, опекуны тяжелобольных родственников, призывники, чьи жены находятся на сроке беременности от 22 недель. Освобождение можно получить и по роду деятельности — сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, таможни, органов местного самоуправления и депутаты на период полномочий.