Отсрочку от армии смогут получить больше россиян

Кроме того, выпускники аккредитованных вузов смогут подавать заявки на отсрочку даже до получения диплома, но должны будут предъявить документ призывной комиссии.
В осенний призыв 2025 года работники IT-сферы имеют право подать заявление на отсрочку от военной службы через портал госуслуг до 6 августа. Работодатели должны подтвердить данные сотрудников в своих личных кабинетах и направить их в Минцифры до 11 августа.
Помимо отсрочки IT-специалисты могут воспользоваться льготной ипотекой по ставке до 6% годовых (до 9 млн рублей), за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Для участия в программе требуется зарплата не менее 90 тыс. рублей в месяц (или 150 тыс. рублей в регионах с повышенными требованиями).
IT-компании также получают налоговые преимущества: сниженная ставка на прибыль (5%), упрощенная система налогообложения и освобождение от НДС для разработчиков ПО. Дополнительно предусмотрена защита от внеплановых проверок, за исключением налоговых.
Кто еще имеет право на отсрочку в 2025 году
Освобождение от призыва действует при наличии заболеваний или травм из перечня Правительства РФ (около 2000 пунктов). Срок отсрочки определяется индивидуально.
К тому же отсрочку могут получить студенты очных отделений вузов и колледжей, школьники старше 18 лет и абитуриенты, а также отцы-одиночки, многодетные родители, опекуны тяжелобольных родственников, призывники, чьи жены находятся на сроке беременности от 22 недель. Освобождение можно получить и по роду деятельности — сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, таможни, органов местного самоуправления и депутаты на период полномочий.
При отсутствии оснований для отсрочки можно выбрать альтернативную гражданскую службу сроком 21 месяц. Для этого необходимо подать заявление за полгода до призыва и предоставить документы об образовании и трудовую характеристику. Решение принимает призывная комиссия.
Ранее глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в России наблюдается дефицит кадров в IT-сфере, специалистов, которые будут работать в промышленности, в области искусственного интеллекта, врачей и преподавателей.