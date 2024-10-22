«Отрубили Миледи башку». Режиссер Юнгвальд-Хилькевич и мушкетеры- «подонки»

Кстати, деление на «мушкетеров короля» и «гвардейцев кардинала» — это выдумка Дюма, которой он, наверное, очень гордился. На самом деле мушкетерами были и те, и эти, поскольку имели на вооружении мушкеты, а служили они в гвардейских ротах — то есть были охраной французского монарха и его первого министра. Правда, охрана эта была тогда ещё и источником кадров для различных высоких постов — так, настоящий (а не книжный) д’Артаньян дослужился до звания маршала Франции, был командиром двух рот мушкетеров гвардии и губернатором завоеванного города Лилля. Но у Дюма мушкетеры выглядят совсем не привлекательно.