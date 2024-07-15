Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению

Медицинский эксперт «Инвитро» Сергей Симбирцев рассказал, как обезопасить себя от нежелательных последствий потребления готовой еды:



​​​​​​​1) обращать внимание на упаковку: она не должна быть вздутой или порванной;

2) обращать внимание на внешний вид еды: не должно быть неприятного запаха, плесени и заветренных краев;

3) необходимо проверять срок годности товаров при их покупке;

4) обращать внимание, сколько хранится товар после вскрытия. Рекомендуемый срок хранения «остатков» — не более двух дней;

5) проверять наличие маркировки у товара;

6) хранить продукты в холодильнике при температуре от 0 до 5 , если не планируется съесть их сразу;

7) при заказе многокомпонентных блюд все ингредиенты должны быть отделены друг от друга;

8) заказанную в службах доставки еду лучше подвергать тепловой обработке перед употреблением;

9) обращайте внимание на тип пластика, в котором поступила еда, — не в каждом можно греть. Лучше переложить блюдо в обычную посуду.

