Отпускникам рассказали, как избежать простуды по возвращении из жарких стран

Чтобы свести к минимуму риск заболеть, вернувшись из жаркой страны, особенно, если температура дома существенно ниже, чем на курорте, необходимо, в первую очередь, одеваться по погоде, и не ходить по инерции в сандалиях. Такой совет в беседе с газетой «Взгляд» дала врач-терапевт, старший научный сотрудник научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Александра Медзиновская.