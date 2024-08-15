Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отпускникам рассказали, как избежать простуды по возвращении из жарких стран

Чтобы свести к минимуму риск заболеть, вернувшись из жаркой страны, особенно, если температура дома существенно ниже, чем на курорте, необходимо, в первую очередь, одеваться по погоде, и не ходить по инерции в сандалиях. Такой совет в беседе с газетой «Взгляд» дала врач-терапевт, старший научный сотрудник научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Александра Медзиновская.

Источник: Freepik

«Если была смена часовых поясов, например, с разницей в три часа и более, то лучше добавить нормализующие сон, успокаивающие добавки (с магнием, валерианой, глицином, мелатонином). Нарушенный сон — это всегда риск иммуносупрессии», — продолжила специалист.

Также она посоветовала использовать барьерные методы защиты, находясь в местах скопления людей, и орошать нос морской водой 3−4 раза в день. Кроме того, по ее словам, следует по возвращении из отпуска отказаться от алкоголя, поскольку он снижает иммунитет.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Никита Неверов до этого заявлял, что утверждение о том, что избежать простуды в межсезонье поможет употребление ударных доз витамина С, является мифом. Чтобы уберечься от ОРВИ и гриппа, по его словам, стоит чаще бывать на свежем воздухе, регулярно проветривать помещения и, по возможности, избегать мест скопления людей.