Отпуск в положении. Врач рассказал, как летать на самолёте беременным

Можно ли лететь на самолете в отпуск во время беременности, когда лучше это сделать, а в каких случаях точно не стоит? Об этом aif.ru рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский:
«Можно ли лететь куда-то при беременности?» — такой вопрос мне задали на приеме. В интернете написано много ненужного, в итоге некоторые женщины в положении вообще боятся отправляться на отдых, другие пренебрегают всеми мерами предосторожности. Что нужно знать о путешествиях во время беременности?
Правила путешествия для будущей мамы
Правильно выбирайте время. Самые часто встречающиеся проблемы возникают в первом и третьем триместрах, а это значит, что идеальное время для отдыха будущей мамы между 14 и 30 неделями (идеально 20−24 недели). К этому времени токсикоз проходит, а живот пока не стал очень большим.
Советуйтесь с лечащим врачом. Ни в коем случае нельзя лететь, если вас не отпускает врач. Значит, на это у него есть причины, и чаще это какая-то патология беременности.
Избегайте стран с неблагоприятной эпидобстановкой и стран с низкой «цивилизованной медициной», чтоб не попасть к знахарям и шаманам.
Воздержитесь от отдыха в очень далёких странах. При резком изменении атмосферного давления, климата возможны проблемы. Особенно это опасны длительные перелёты на третьем триместре, так как в этот период повышается вероятность тромбообразования, а при длительном сидении в самолёте риск увеличивается в разы.
А вот сканеров в аэропорту не стоит бояться: нагрузка от современных аппаратов меньше, чем от мобильных телефонов. Рентген используют только для осмотра багажа. Для людей применяются сканеры на низкочастотных электромагнитных полях. Но если вы очень уж переживаете насчёт облучения, можете попросить сотрудников аэропорта пройти осмотр вручную без использования сканера.
Что делать, если вы не знали о беременности и полетели в отпуск? Прежде всего, не волнуйтесь. Лететь даже лучше, чем трястись тысячи километров на машине и на поезде.
Что нужно делать во время перелёта:
— больше пить,
— сидеть с краю у прохода,
— периодически вставать,
— надевать легкую одежду,
— надевать на ноги компрессионные чулки.
Всегда имейте в кармане или сумке контакты на листочке близких родственников и консульства своей страны.
Стоит знать, что многие авиакомпании не берут на борт беременных со сроком более 36 недель. Ни одному капитану не хочется принимать на своем борту роды. И часто авиакомпании спрашивают справку о сроке беременности, поэтому подготовьтесь заранее.