Отпуск в положении. Врач рассказал, как летать на самолёте беременным

Правильно выбирайте время. Самые часто встречающиеся проблемы возникают в первом и третьем триместрах, а это значит, что идеальное время для отдыха будущей мамы между 14 и 30 неделями (идеально 20−24 недели). К этому времени токсикоз проходит, а живот пока не стал очень большим.