Отпуск в 2024 году: когда выгоднее всего брать по деньгам

Для официально работающих россиян по закону предусмотрен ежегодный отпуск. Его продолжительность зависит от условий труда и профессии сотрудника. Размер отпускных также может различаться в зависимости от месяца, в котором работник захотел уйти в отпуск. В какой период 2024 года работодатель заплатит за отпуск больше, а в какой — меньше всего, рассказывают «Известия».

Сколько календарных дней отпуска положено по закону

По трудовому законодательству РФ у большинства россиян есть 28 отпускных дней в году для полноценного отдыха. Это право гарантирует официально трудоустроенным гражданам ст. 115 «Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска», уточнил Минтруд России.

Некоторые категории граждан могут претендовать на увеличенный отпуск. Так, дополнительные 36 оплачиваемых дней предоставляются тем, чьи профессии признаны вредными и опасными для здоровья.

К ним относятся металлурги, нефтяники, шахтеры, биологи, которые взаимодействуют с опасными инфекциями, и другие специалисты, подвергающие свое здоровье различным рискам на работе.

Наличие вредных производственных факторов определяет работодатель и экспертная организация. Они проводят проверку рабочего места сотрудника, материалов, с которыми он взаимодействует, изучают техническое описание производства. Оценка этих факторов позволяет присвоить работнику определенный класс условий труда, на основе которого работнику увеличивают отпуск. Такая проверка должна проводиться в организациях не реже одного раза в пять лет.

Для персонала спецучреждений также предусмотрены дополнительные 30 дней отпуска, а у преподавателей и руководителей образовательных организаций период оплачиваемого отдыха увеличивается на 28 дней. Увеличенный отпуск установлен и для спасателей, судей, сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. Представители этих профессий официально могут отдыхать от 30 до 45 календарных дней.

При стандартном варианте отпуска работник может разбить его как минимум на три части — две недели подряд и два семидневных периода. При этом медики не рекомендуют чрезмерно дробить отпуск, поскольку за короткий срок человек не успевает качественного отдохнуть, чтобы в дальнейшем продолжать работу продуктивно.

Кроме того, согласно ст. 28 ТК РФ, сотрудник предприятия имеет право уйти в неоплачиваемый отпуск, например, по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется соглашением между работником и работодателем.

Первый отпуск на новой работе положен официально трудоустроенному сотруднику по истечении шести месяцев его непрерывной работы с момента оформления. Но этот срок можно сократить, если работодатель согласен предоставить отпуск раньше.

Когда выгодно брать отпуск в 2024 году

Период календарного отпуска не включает дни государственных праздников и нерабочих выходных. В 2024 году по утвержденному проекту Минтруда РФ некоторые праздничные дни переносятся на другие даты, поскольку часть праздников выпадает на субботы и воскресенья, которые и так являются выходными.

С учетом этого новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Нерабочими в связи с праздниками объявлены также три субботы — в апреле, ноябре и декабре. Отдохнуть на майских праздниках работающие россияне смогут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая 2024 года.

Некоторые работники предпочитают продлевать свой отдых, устанавливая дни отпуска перед или после официальных праздников. Однако важно учитывать, что такой длительный отпуск будет более затратным, поскольку отпускные сотрудника рассчитываются не так, как зарплата.

Оплату отпуска работодатель производит по следующей формуле: сумма зарплаты делится на 29,3 (число, принятое для расчетов среднего количества дней в месяце), и полученное число умножается на количество дней в месяце. Например, если работник получает зарплату 60 000 рублей, а отпуск у него стандартный — 28 дней, то сумма отпускных составит 60 000 / 29,3×28 = 57 338 рублей.

Если количество рабочих дней в месяце меньше обычного, значит и размер отпускных будет меньше. При расчете оплаты отпуска учитываются все совокупные рабочие доходы — оклад, премии, надбавки, выплаты за тяжелые условия труда. Не учитываются выплаты по больничному листу, декретные пособия, командировочные выплаты и сумма отпускных за предыдущий период.

Таким образом, в 2024 году самыми выгодными месяцами для официального отдыха станут июль и октябрь — в них по 23 рабочих дня, а также август, в котором 22 рабочих дня. Сумма отпускных в эти периоды будет больше.