Отпуск с крысами и ротавирусом: россияне пожаловались на «пятизвездочный кошмар» в Турции

Туристы из Вологодской области рассказали о крайне неудачном отдыхе в Турции. По их словам, в пятизвёздочном Club Hotel Angeliq в Анталии вместо обещанного комфорта их ждала полная антисанитария — запах сырости, грязное постельное бельё и крысы, свободно разгуливавшие по этажам.
Отпуск на двоих обошёлся паре в 170 тысяч рублей за девять дней, однако условия, по их словам, были далеки от пятизвёздочных: повара готовили без перчаток, еду подавали в пластиковых тарелках, а грязную посуду не мыли. Туристы утверждают, что в итоге подхватили ротавирусную инфекцию, и уверены, что причиной стал антисанитарный сервис отеля.
«Кто первый раз в Турции и начнёт с этого отеля, вторая ночь была в мучениях, к медикам не обращались, траванулись, благо были медикаменты, обошлось, напомню, всё выше сказанное без злобы и сарказма, на этом первая часть закончилась, ах да, постоянная вонь смеси канализации и сырости на протяжении всего отдыха в номере, из туалета, и в округе…» — так охарактеризовал свой отдых в отеле пользователь сайта TopHotel под именем Андрей Михайлов.
На большинстве сайтов, оценивающих отели по всему миру, Club Hotel Angeliq в Анталии имеет среднюю оценку 3,5, что никак не соответствует пятизвездочному статусу.