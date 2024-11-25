«Отожрал» от армии. В Южной Корее осудили «уклониста», который растолстел

Власти Южной Кореи, как и большинство других государств-сателлитов Соединенных Штатов, активно приучают население к мысли о неизбежности военного конфликта. Сеулу, казалось бы, делать это проще, с учетом истории отношений с соседней КНДР.
Год за хитрость
Однако, как выясняется, в стране проявлять сознательность стремятся далеко не все.
Как сообщает издание Korean Herald, Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил жителя Южной Кореи к одному году тюремного заключения с отсрочкой приговора на два года за нарушение Закона о военной службе. Судья пришел к выводу, что подсудимый сознательно набрал вес, дабы не проходить службу в строевых частях.
Обвиняемый, имя которого не называется, осенью 2017 года прошел предварительную медкомиссию, на которой ему была поставлена 2-я категория здоровья, с которой военнослужащий может проходить специальную подготовку, после чего его могут направлять в зону боевых действий.
«Супердиета»
От момента прохождения предварительной медкомиссии до призыва в армию прошло шесть лет. Но летом 2023 года призывник предстал перед врачами с весом 102,3 кг при росте в 169 см. На сей раз ему установили 4-ю категорию здоровья, с которой он получал право пройти службу в качестве тылового чиновника, фактически не покидая место проживания.
Правоохранительные органы, однако, установили, что резкий набор веса не был следствием заболевания. Такой способ «откосить» от армии ему посоветовал друг, который разработал для него «диету для быстрого ожирения». Подсудимый систематически переедал, и в итоге добился своего.
Хитроумного приятеля приговорили к шести месяцам заключения условно. Он на суде уверял, что его предложения были лишь шуткой, и ему не могло прийти в голову, что друг решится на подобный поступок.
Все должны, но не все хотят
Существующий в Южной Корее с 1957 года Закон о воинской повинности требует от всех мужчин в возрасте от 18 до 35 лет проходить военную службу сроком от 21 до 24 месяцев.
На службу призываются даже звезды эстрады и именитые спортсмены — это должно демонстрировать обязательность исполнения воинской повинности для всех категорий общества.
Тем не менее, проблема уклонения от воинской службы в Южной Корее носит системный характер. Управление по комплектованию Вооруженных Сил Южной Кореи отмечает, что снижение или набор веса являются самым распространенным приемом, с помощью которого в стране «косят» от армии. На втором месте симуляция психического недуга, на третьем — нанесение татуировок на все тело.
Что касается отпрысков обеспеченных южнокорейских семей, то они решают проблему воинской службы за счет выезда за рубеж и дачи взяток чиновникам.
«Проклятый» Стив Ю: как звезду «отменили» из-за уклонения от службы
Символом южнокорейского элитного "уклонизма’стал актер и певец Стив Ю, настоящее имя которого Ю Сын Чжун. Уроженец Сеула, он в 13-летнем возрасте переехал с семьей в Калифорнию. Начав певческую карьеру, в 20-летнем возрасте он преуспел на исторической Родине. Вскоре власти подняли вопрос о прохождении военной службы, и Ю Сын Чжун пообещал это сделать.
Однако в 2002 году артист получил паспорт США, отказавшись от южнокорейского. Это привело в ярость соотечественников — звезду стали тотально «отменять». Ему также запретили въезд в Южную Корею. Стив Ю переехал в Китай, где продолжил творческую деятельность.
В 2015 году в телевизионном интервью Ю Сын Чжун извинился перед южнокорейцами, заявив, что готов пройти военную службу. Но в стране указали на то, что артист хитрит — к тому времени ему исполнилось 39 лет, и ни о какой службе речь уже не шла.
На протяжении последующих он пытался в судебном порядке добиться снятия запрета на въезд в страну, в итоге Верховный суд Южной Кореи в 2023 году пришел к выводу, что не существует веских основания для отказа ему во въездной визе. Но дело в том, что де-юре такое решение суда не отменяет ранее наложенного правительственно запрета. Поэтому Ю Сын Чжуну под разными предлогами продолжают отказывать в выдаче визы — в последний раз это произошло в сентябре 2024 года.