«Отожрал» от армии. В Южной Корее осудили «уклониста», который растолстел

От момента прохождения предварительной медкомиссии до призыва в армию прошло шесть лет. Но летом 2023 года призывник предстал перед врачами с весом 102,3 кг при росте в 169 см. На сей раз ему установили 4-ю категорию здоровья, с которой он получал право пройти службу в качестве тылового чиновника, фактически не покидая место проживания.