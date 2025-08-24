Отмена США беспошлинного ввоза мелких посылок может спровоцировать всемирный почтовый коллапс

Почтовые службы по всему миру приостановили отправку посылок в США из-за решения Трампа отменить нулевую пошлину для дешевых посылок — стоимостью до 800 долларов.
С 29 августа все товары, доставленные в США по почте, будут облагаться таможенными пошлинами по ставке страны производителя. Изначально отмена льготы должна была ударить по китайским маркетплейсам, чтобы бороться с импортом из Китая. Однако в итоге указ Трампа вызвал глобальный сбой в системе международной доставки.
На этой неделе посылки в США перестали оформлять почтовые службы целого ряда европейских стран. Ранее аналогичные решения приняли индийские, сингапурские, корейские и австралийские операторы. А финская Posti прекратила пересылку в том числе и писем, так как авиакомпании отказались транспортировать любые отправления.
Прежде в США действовал льготный беспошлинный режим. Категорию товаров, подпадающих под него, называют De Minimis. С латыни — «слишком маленький, чтобы иметь значение». Обычно такие товары массово доставляются в США маркетплейсами и интернет-магазинами. Теперь же «не имеют значения» для американских властей лишь товары, маркируемые как подарки. Но их стоимость при этом не должна превышать 100 долларов. Прежде по льготному режиму в США ежедневно ввозили более 4 миллионов посылок.
Вероятно, решение Трампа в основном направлено на борьбу с китайским импортом. Однако теперь почтовые операторы целого ряда стран приостановили работу, так как просто не понимают, как обрабатывать миллионы недорогих посылок, которые будут облагаться пошлинами уже со следующей недели.
А как новые правила отразятся на самих американцах? Говорит жительница Нью-Йорка Диана Лесничая:
«Американцы, в основном, заказывают на Amazon. Там очень много продавцов из Китая. И даже был момент, когда они стали указывать рядом наценку за пошлины, но потом договорились, что они не будут этого указывать. И поэтому товары просто подорожали. Волмарт, который сейчас превратился в маркетплейс, они тоже стали добавлять сторонних продавцов. Там — недавно я читала — сумма заказа какого-то человека увеличилась с 38 долларов, из-за доставки и пошлин, до 650 долларов. Очень популярен здесь китайский маркетплейс Temu. В Temu сейчас указано, что если товар находится на складе в вашей стране, мы не будем добавлять никаких пошлин».
Тем не менее, Китай сейчас всего лишь на третьем месте среди основных торговых партнеров США. За первые шесть месяцев этого года товарооборот стран составил почти 290 миллиардов долларов. Показатель упал на 10% в годовом выражении. Пекин значительно уступает Мексике и Канаде. К тому же сейчас страны ведут переговоры о пошлинах. И если до 9 ноября не договорятся, то тарифы вновь вернутся к трехзначным значениям.
Похоже, что Трамп держится своего давнего курса по сдерживанию Пекина, так как считает его главным оппонентом США. Однако недовольство граждан в связи с повышением цен может сыграть свою роль, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков:
«Китай всегда является основной целью США. Трамп рассматривает Китай в качестве страны, бросающей вызов Соединенным Штатам, считает, что политика сдерживания должна быть всеобъемлющей. Это не приведет к коллапсу почтовых систем. Ну, любой рост цен, любой удар по интересам избирателей, он может сказаться и на результатах выборов в будущем. Со стороны Трампа это определенная политическая игра, которая может иметь неприятные для него последствия. Также можно твердо сказать, что Трамп никогда не скажет, что это было ошибкой. Он скажет, что это тактический шаг, который привел к позитивным результатам, и поэтому он может сейчас отыграть назад».
Тем более что Трамп уже это делал. Практически сразу после возвращения в Белый Дом, он повысил пошлины на товары стоимостью до 800 долларов, отправляемые из Китая и Гонконга. Но вскоре решение пришлось отменить, так как Почтовая служба США просто не поняла, как его исполнять. Однако пока новый почтовый указ президент США не отменил, американцы рискуют просто не получить посылки из других стран. Или же им придется существенно доплатить за уже купленные импортные товары.