Отмена США беспошлинного ввоза мелких посылок может спровоцировать всемирный почтовый коллапс

«Американцы, в основном, заказывают на Amazon. Там очень много продавцов из Китая. И даже был момент, когда они стали указывать рядом наценку за пошлины, но потом договорились, что они не будут этого указывать. И поэтому товары просто подорожали. Волмарт, который сейчас превратился в маркетплейс, они тоже стали добавлять сторонних продавцов. Там — недавно я читала — сумма заказа какого-то человека увеличилась с 38 долларов, из-за доставки и пошлин, до 650 долларов. Очень популярен здесь китайский маркетплейс Temu. В Temu сейчас указано, что если товар находится на складе в вашей стране, мы не будем добавлять никаких пошлин».