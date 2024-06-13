Отмена ЕГЭ: законопроекты и распоряжения. Что известно на данный момент?

6 июня 2024 года в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект об отмене ЕГЭ. В феврале президент России Владимир Путин упомянул единый экзамен в своём послании Федеральному собранию, сказав, что он «должен совершенствоваться», раз до сих пор вызывает дискуссии. Инициаторами внесения изменений стали депутаты Госдумы, в том числе председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, правозащитник и общественный деятель Яна Лантратова, сенатор Елена Афанасьева и другие. Aif.ru собрал все, что известно об инициативе.