Отмена ЕГЭ: законопроекты и распоряжения. Что известно на данный момент?

6 июня 2024 года в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект об отмене ЕГЭ. В феврале президент России Владимир Путин упомянул единый экзамен в своём послании Федеральному собранию, сказав, что он «должен совершенствоваться», раз до сих пор вызывает дискуссии. Инициаторами внесения изменений стали депутаты Госдумы, в том числе председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, правозащитник и общественный деятель Яна Лантратова, сенатор Елена Афанасьева и другие. Aif.ru собрал все, что известно об инициативе.
Почему хотят отменить ЕГЭ?
Поводом для внесения изменений авторы проекта считают неэффективность механизма единого экзамена. Как указано в пояснительной записке, повышение качества знаний и доступности образования, вопреки ожиданиям, не достигнуто. Кроме того, «выросла необходимость дополнительных финансовых вливаний» со стороны родителей, содержание ЕГЭ не соответствует школьной программе. Также упоминается версия, что некоторые вузы лоббируют поступление олимпиадников на льготные места, платно готовя их к соревнованиям.
Инициаторы отмечают, что подготовка к ЕГЭ сводится к умению правильно выбирать ответы — «проходить узкоспециализированные тесты», «проставлять галочки в клеточках».
В пояснительной записке сделан акцент и на психологической составляющей — подготовка к ЕГЭ и сам экзамен становятся для школьников серьёзным испытанием и иногда наносят психологические травмы.
Что предлагают вместо ЕГЭ?
Вместо ЕГЭ, как следует из текста законопроекта, предлагают проводить государственные экзамены как форму государственной итоговой аттестации. Разработку вопросов к таким экзаменам хотят поручить органам образования субъектов. КИМы стандартной формы при этом использовать для экзаменации необязательно. Поступление в вузы планируют сделать не на основе школьных испытаний, а по результатам госэкзамена, который проводит вуз.
Как оценивает общественность отмену ЕГЭ?
Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта, ранее заявлял РИА Новости, что рассмотрение вопроса об отмене единого экзамена в пользу прежнего порядка необходимо из-за «последних событий вокруг ЕГЭ — от публичных скандалов до откровенных трагедий».
Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев заявил, что ведомство готово к диалогу, но считает, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии адекватной альтернативы: «На сегодняшний день — модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая», — сказал он.
После направления законопроекта в Госдуму ответственный за образовательную сферу вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ЕГЭ изменят, усовершенствуют, но не отменят. «На основании оценки и обратной связи по итогам сдачи ЕГЭ в этом году определим решения для усовершенствования экзамена», — высказался политик.
Представители научного сообщества считают, что в ЕГЭ определенно есть плюсы, например школьники из отдаленных районов, сел, деревень имеют возможность поступить в крупный, престижный вуз. Об этом упоминал и Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы России, доктор философских наук, и Виктор Кокшаров, ректор УрФУ.
Положительно оценивает ЕГЭ, но подчеркивает необходимость изменений Анна Малкова, автор книг и справочников для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Она считает, что единый экзамен — это не «угадайка», вопреки тому, что говорят сторонники отмены. По ее мнению, нужно своевременно обновлять банк заданий, увеличить количество попыток сдачи и больше внимания уделить соблюдению прав школьников.
Учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий придерживается мнения, что для отмены нужно детально разработать новый механизм: «Очевидно, что нельзя такое дело вводить с будущего года или даже с 2026-го. От экзаменов зависит вообще во многом все функционирование и все содержание образования», — заявил он.