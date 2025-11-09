Отличился в первые дни СВО: что известно о замглавы минобороны РФ Александре Санчике

«Высока надежда на дальнейшее разгребание заскорузлых авгиевых конюшен, но главное — на ликвидацию бюрократической заскорузлости тыловых служб Армии России. Надоело (с точки зрения организации работы) на 4-й год войны видеть в ботах связи обращения о необходимости боевых частей в дронах, колесах на КамАЗ, саморезах и шанцевых инструментах. Так что главное, чтобы у нового зампотылу получилось наладить снабжение передовых частей, а не получать данные о средней температуре по больнице», — указали авторы.