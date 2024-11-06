Откуда зелень? Искусственные елки везут к нам даже из Вьетнама

Купить искусственную елку в этом году можно за 1000−1500 ₽. За импорт из Европы придется отдать больше, сообщила aif.ru доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
Как бы ни было много лесов в России, для дома все чаще покупают искусственные елки вместо натуральных. Спрос на лесных красавиц каждый год сокращается примерно на 5%, свидетельствуют данные Рослесхоза. Синтетических елок за год продают на 30 млрд руб., что в 2,3 раза больше оборота от торговли обычными елками.
«Далее тенденция останется такой же, при этом импорт тоже будет сокращаться, — отметила Лебединская. — Елки все больше становится отечественным, хотя именно крупных производителей в России насчитывается не очень много: коломенская Green Trees, владимирская Elka DE, старожилы рынка — севастопольская кампания Max Christmas, а также московские “Царь Елка” и Eli Peneri».
При этом отечественные компании действительно занимают существенную долю рынка. Например, один из крупнейших маркетплейсов по запросу «искусственная елка» выдает более 39 тыс. позиций, почти 16 тыс. — российские, то есть отечественного — чуть меньше половины. Остальное — Китай, Беларусь, Европу, Таиланд и так далее.
Наиболее доступными предложениями могут похвастаться китайские поставщики — от 750 ₽ за деревце выше 110 см. Белорусские елки стоят от 980 ₽, российские — от 1000 ₽ Относительно недорого можно взять ель из Вьетнама (1500 ₽), Польши (3100) и КНДР (3600). Деревья из Таиланда обойдутся в 9000 рублей, из Голландии — в 11 400, из Германии — в 12 400, а из Бельгии — не менее 19 900 ₽
«В целом же, средние минимальные цены во всех маркетах примерно не слишком расходятся: “Яндекс. Маркет” предлагает по цене от 1610 ₽ купить зеленую красавицу высотой от 110 см, — уточнила Лебединская. — На Ozon елочку высотой 120 см можно приобрести за 1522 ₽, а от 934 ₽ елки предлагает Wildberries. Самое дорогое предложение — 292 тыс. рублей. Это литая зеленая сосна на шарнирах высотой 5 метров и с подсветкой».
Кстати, в России уже выбрали ель для установки на Соборной площади Кремля. Ее определили среди десятка претенденток, которых летом осматривала высокопоставленная комиссия. Пока месторасположение фаворитки лесные власти держат в секрете, чтобы никто на нее не покусился. В прежние временам лесничему, на участке которого выросла главная лесная красавица страны, вручали новую служебную машину.