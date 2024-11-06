Откуда зелень? Искусственные елки везут к нам даже из Вьетнама

Как бы ни было много лесов в России, для дома все чаще покупают искусственные елки вместо натуральных. Спрос на лесных красавиц каждый год сокращается примерно на 5%, свидетельствуют данные Рослесхоза. Синтетических елок за год продают на 30 млрд руб., что в 2,3 раза больше оборота от торговли обычными елками.