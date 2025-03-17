Откуда в городах СССР взялись фигуры львов

Хотя скульптуры и были отлиты по одним формам для городов СССР, все же имеют и местные особенности. У львицы из Калининграда рядом была два львенка, а в Смоленске — один. Как предполагают, второй был утрачен. Скульптуры сделаны из недолговечной цементной смеси. После реставрации в 2020 году у входа в зоопарк Калининграда установили бронзовые копии львов, изготовленные по тем же лекалам.