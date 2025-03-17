Откуда в городах СССР взялись фигуры львов

Есть такое семейство и в Смоленске. Откуда оно появилось? Этим вопросом задались смоленские экскурсоводы Ольга и Михаил Ефимкины.
Они стали выяснять происхождение львов из Лопатинского сада. Скульптурные композиции «Лев с добычей» и «Львица с львятами» расположены наверху так называемых гротов. Про этих хищников было известно лишь, что установили их сразу после Великой Отечественной войны. Некоторые пользователи интернета даже высказывали предположение, что скульптуры могли быть вывезены из Германии, возможно, с дачи Геринга.
Краеведы выяснили, что подобные скульптуры были установлены и у входа в калининградский зоопарк. Их изготовили в 1948 году на фабрике в Москве. И такие же фигуры львов были сделаны для Брянска, Магадана, Сольвычегодска, Челябинска, Вышнего Волочка и других городов.
Хотя скульптуры и были отлиты по одним формам для городов СССР, все же имеют и местные особенности. У львицы из Калининграда рядом была два львенка, а в Смоленске — один. Как предполагают, второй был утрачен. Скульптуры сделаны из недолговечной цементной смеси. После реставрации в 2020 году у входа в зоопарк Калининграда установили бронзовые копии львов, изготовленные по тем же лекалам.
В Калининграде львы стоят не только у входа в зоопарк. Недавно «Родина» писала о том, что в городе готовят к реставрации скульптуры львов-щитодержателей у Калининградского музея изобразительных искусств. Они украшают здание с 1875 года — с момента его постройки. Один лев лапами придерживает щит с гербом Купеческого союза Кенигсберга, второй — городов Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт, которые в 1724 году объединились в Кенигсберг.