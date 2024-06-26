Откуда появилось слово «дрон»?

Дронами сегодня называют беспилотные летательные аппараты, которые способны перемещаться в воздухе самостоятельно. Иногда полет выполняется в полностью автоматическом режиме с помощью заданной программы маршрута, а иногда управляется дистанционно, с использованием каналов связи. Еще эту технику называют БПЛА, беспилотник, коптер.
В российском законодательстве термин «дрон» не используется. В Воздушном кодексе РФ упоминаются беспилотные воздушные суда — то есть управляемые и контролируемые в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна.
Как появилось слово «дрон»?
В переводе с английского слово drone означает «трутень» (пчелиный самец, не производящий никакой работы). Впоследствии термин был применен к беспилотным летательным аппаратам из-за их жужжания.
Беспилотные летательные аппараты использовались во время Второй мировой войны в качестве мишеней для истребителей и зенитных орудий, с помощью которых велись испытания, пишет американская компания, издающая справочники, Merriam-Webster. Эти радиоуправляемые летательные аппараты назывались RPV, или дистанционно пилотируемые транспортные средства. В русском варианте — БПЛА. Вскоре военные конструкторы стали называть эту технику дроном.
Тогда в английском языке у слова drone было два значения: «самец пчелы — трутень» или «монотонный, продолжительный звук». «Трутни крупнее и тяжелее рабочих пчел. Они известны своим бессмысленным, управляемым образом жизни: они не собирают мед, не защищают и не ухаживают за ульем, и их единственная цель — оплодотворить пчелиную матку. Улей они покидают только осенью, собираются в рой и жужжат», — пишет издание.
Скорее всего, беспилотный летательный аппарат назван трутнем (дроном) из-за того, что у них нет собственного разума, он управляется с помощью человека. Также сходство отмечается в жужжащем полете беспилотника.