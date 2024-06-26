Откуда появилось слово «дрон»?

Тогда в английском языке у слова drone было два значения: «самец пчелы — трутень» или «монотонный, продолжительный звук». «Трутни крупнее и тяжелее рабочих пчел. Они известны своим бессмысленным, управляемым образом жизни: они не собирают мед, не защищают и не ухаживают за ульем, и их единственная цель — оплодотворить пчелиную матку. Улей они покидают только осенью, собираются в рой и жужжат», — пишет издание.