Откуда появилась традиция гулять до рассвета на выпускном

«От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись; иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время». Это цитата из повести Бориса Васильева «Завтра была война» — в 1941 году вчерашние выпускники вообще побежали в военкомат буквально на следующий день после вручения аттестатов.