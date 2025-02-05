Откуда появилась традиция гулять до рассвета на выпускном

Почему выпускники отмечают окончание школы прогулками до рассвета? Традиция эта появилась больше века назад. Почему от нее отказались, а потом снова вспомнили — в справке aif.ru.
Какие выпускные балы устраивали в XIX веке?
Устраивать бал в честь выпускного — не новая идея. Такие балы были распространены до революции 1917 года, когда учебные заведения были не смешанными, а мужскими или женскими. Тогда устраивался торжественный выезд, и молодежь могла не только отметить праздник, но и пообщаться с представителями противоположного пола.
В «Воспоминаниях институтской жизни», опубликованных в журнале "Русский вестник, сообщается, что в московском Екатерининском институте благородных девиц выпускницам не дозволялось надевать на выпускной никаких украшений, только лайковые перчатки до локтя. На бал в качестве кавалеров для танцев допускались лишь самые достойные представители Александровского юнкерского училища — юноши самых благородных фамилий, отличники учебы и боевой подготовки.
А выпускницы Смольного института благородных девиц носили на балу белые муслиновые платья. Поэтому такие балы имели неофициальное название «ярмарка невест» — многие девушки прямо здесь получали предложения руки и сердца — происходило этот как раз на рассвете, когда бал подходил к концу, а родители и опекуны выпускниц теряли бдительность и позволяли девушкам побыть наедине с кавалерами.
Какие выпускные вечера устраивали в XX веке?
После революции 1917 года пышные выпускные было решено прекратить. Та же участь постигла и новогодние елки, масленицу и прочие развлечения, признанные «пережитками прошлого». Да и какие выпускные рабочим и крестьянам, которые наконец-то смогли учиться! Балы предполагают танцы, а полонезу и вальсу простых людей не учили. Таким образом, традиция была ненадолго утрачена.
Но в середине 1930-х годов советские власти приняли решение, что отмечать окончание учебы все-таки важно. Выпускные вернулись в жизнь школьников, но были они очень официальными — вручение аттестатов, торжественные речи и напутствия. Никакой романтики и танцев, зато с обязательной общей фотографией.
«От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись; иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время». Это цитата из повести Бориса Васильева «Завтра была война» — в 1941 году вчерашние выпускники вообще побежали в военкомат буквально на следующий день после вручения аттестатов.
Но война закончилась, и стало понятно, что людям праздники просто жизненно необходимы. Тогда выпускные снова вернулись, и стали, наконец, похожи на те, которые мы знаем сейчас. Выпускники стали наряжаться, а после торжественного вручения аттестатов отправлялись на прогулку по городу. Тогда же закрепилась традиция обязательно встретить рассвет — как символ новой, взрослой жизни. Традиция закрепилась в культуре прочно: школьники так делают до сих пор, и представить себе выпускной без встречи рассвета уже невозможно.