Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Откуда пошло выражение «ждать у моря погоды» и что оно означает

Капризы природы заставляли моряков бездельничать, а Айвазовского — созерцать и писать шедевры.

Источник: Marek Piwnicki/СС0

Во Фразеологическом словаре русского языка выражение «ждать у моря погоды» имеет значение «бездействовать в ожидании перемены обстоятельств». Эти слова обычно используют, когда человек передает все на волю случая — сам ничего не предпринимает и ждет, что сложности исчезнут сами собой.

Владимир Даль в своих «Пословицах русского народа» употребил немного иной вариант — «сиди у моря да жди погоды». В речи современного человека это выражение приобрело скорее негативную окраску: так говорят, когда хотят упрекнуть бездельника в надеждах на счастливый случай.

Почему принятие решений связывают с погодными условиями на море?

История фразеологизма отсылает ко временам, когда не было прогнозов погоды, навигации, да и корабли плавали только за счет ветра в парусах, а не силы двигателя. Все корабельные путешествия напрямую зависели от погоды на море — в безветренную погоду, как ни крути, судно не могло никуда отправиться. Все время ожидания моряки не были заняты ничем важным — они просто ждали у моря погоду.

Есть и другая версия. Погода на море меняется очень стремительно — вот только светило солнце и был штиль, как набежали тучи и начался шторм. Люди склонны завороженно наблюдать за такими капризами водной стихи. В этом, как говорят, секрет живого и дышащего моря Ивана Айвазовского: известный русский художник-маринист родился у моря, всю жизнь прожил, наблюдая за ним, и не сумел пресытиться. Так, фразу «ждать у моря погоды» связывают с бесцельным созерцанием.