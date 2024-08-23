Откуда пошло выражение «ждать у моря погоды» и что оно означает

История фразеологизма отсылает ко временам, когда не было прогнозов погоды, навигации, да и корабли плавали только за счет ветра в парусах, а не силы двигателя. Все корабельные путешествия напрямую зависели от погоды на море — в безветренную погоду, как ни крути, судно не могло никуда отправиться. Все время ожидания моряки не были заняты ничем важным — они просто ждали у моря погоду.