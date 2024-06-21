Откуда пошло выражение «в ногах правды нет»?

Существует несколько версий происхождения этой фразы. По одной из них, должника на Руси били железными прутьями по ногам изо дня в день до тех пор, пока он не соглашался вернуть долг. Однако порой от боли человек признавал за собой долги, которых не имел. Вот и стали говорить, что в ногах нет правды.