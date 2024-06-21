А потом уже что в древние времена на Руси эта фраза имела совсем другой смысл.
В современном варианте фраза «в ногах правды нет» является шутливым обращением к гостю. Но в древние времена на Руси она имела совсем другое значение. Откуда пошло выражение «в ногах правды нет» — в материале aif.ru.
Смысл выражения «в ногах правды нет», согласно «Фразеологическому словарю русского литературного языка» под редакцией Александра Федорова, — лучше сесть, чем стоять. Так шутливо обращаются к гостю, приглашая его сесть.
Существует несколько версий происхождения этой фразы. По одной из них, должника на Руси били железными прутьями по ногам изо дня в день до тех пор, пока он не соглашался вернуть долг. Однако порой от боли человек признавал за собой долги, которых не имел. Вот и стали говорить, что в ногах нет правды.
Другая версия тоже связана с наказанием. Считается, что помещик, обнаружив пропажу чего-либо, собирал крестьян и заставлял их стоять, пока не назовут виновного. Если виновный не признавался после долгого стояния, то помещик, убедившись, что таким путем правды не добьешься, разрешал крестьянам сесть и говорил с ними уже по-хорошему.