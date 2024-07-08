Откуда пошло выражение «в чужой монастырь со своим уставом не суйся»?

«В чужой монастырь со своим уставом не суйся» — это популярная старинная поговорка. Значение ее знает практически каждый: если ты попал в другое общество, окружение или дом, то подчиняйся его правилам и законам, не навязывай свои.
Откуда пошло это крылатое выражение?
С древних времен на Руси было много монастырей и пустыней, в какой-то момент их насчитывалось почти 900, но церковные реформы Петра Первого и Екатерины Второй сильно сократили это количество. После революции 1917 года их осталось и того меньше. В настоящее время, как заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, на территории Российской Федерации 575 монастырей (277 мужских и 298 женских).
Каждый из монастырей имел свой устав — свод правил. Этому уставу подчинялись все члены монашеской общины. Правила из этого устава распространялись и на новоприбывших. И когда монах переходил в другую обитель, то подчинялся уставу того монастыря. Даже если в прошлом монастыре устав был менее строгим, поменять что-либо в нем новичок не мог.
Что означает выражение «в чужой монастырь со своим уставом не суйся»?
Поговорка сначала образовалась как вполне конкретный совет или наставление монахам, которые перешли в другой монастырь и пытаются «качать свои права».
Сейчас поговорка распространяется не только на членов религиозной общины, но и на обычных людей. Ее употребляют, когда хотят дать понять человеку, что он лезет не в свое дело, или когда человек начинает устанавливать свои порядки, давать свои советы, в которых совершенно не нуждаются другие.
Таким образом, можно наблюдать эволюцию древнерусского выражения, которое может мягко «сгладить» углы, если вам не хочется обидеть другого, но и терпеть его выходку вы тоже не намерены.