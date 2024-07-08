Откуда пошло выражение «в чужой монастырь со своим уставом не суйся»?

С древних времен на Руси было много монастырей и пустыней, в какой-то момент их насчитывалось почти 900, но церковные реформы Петра Первого и Екатерины Второй сильно сократили это количество. После революции 1917 года их осталось и того меньше. В настоящее время, как заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, на территории Российской Федерации 575 монастырей (277 мужских и 298 женских).