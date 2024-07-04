Откуда пошло выражение «танцы на костях»?

Сложно себе представить, но выражение «Танцы на костях» непосредственно связанно с появлением изобретения Вильгельма Рентгена, и речь здесь не только о медицине.
Как рентгеновские лучи связаны с «танцами на костях»?
История выражения восходит к 1955 году, а массовое распространение фраза получила в 1960-х. Тогда ввоз виниловых пластинок с джазом, рок-н-роллом и другой «буржуазной» музыкой в СССР был запрещен. Для того, чтобы перехитрить таможню и все же провезти в Союз хиты Европы, был придуман «рентгениздат» — пластинки, изготовленные из использованных рентгеновских снимков. Ими торговали и обменивались стиляги, битники и хиппи на нелегальных «точках» в Москве, Ленинграде и других городах. Такие пластинки были недолговечными, но зато их можно было свернуть в трубочку и спрятать в рукаве, если вдруг появлялась милиция.
Как записывали музыку на рентгеновские снимки?
Рекордеры, то есть устройства для записи, изготавливались из обычных проигрывателей для грампластинок: вместо иглы в головку звукоснимателя устанавливали резец, который и создавал на рентгеновском снимке звуковую дорожку. Процесс записи происходил в тихом месте. На проигрыватель ставилась пластинка, на рекордер — рентгеновский снимок. Узел рекордера с резцом, улавливая звуковые волны, колебался им в такт, записывая музыку на снимок с «костями».
В Европе и США такие пластинки назывались флекси-дисками (от английского flexible — «гибкий»). Их производили из поливинилхлорида. Легендарная группа «Битлз» записывала на таких пластинках специальные рождественские синглы, где кроме песен были поздравления от музыкантов. А кандидат в президенты США Ричард Никсон в 1968 году распространил свою предвыборную речь на флекси-дисках среди миллиона избирателей.
Самое интересное, что на пике популярности «рентгениздата» в 1964 году в СССР начали издавать официальный ежемесячный журнал «Кругозор» с «мягкими» пластинками, выполненными по технологии флекси-диска. Кроме музыки, на них записывали голоса политиков, писателей, лекторов. Тираж журнала доходил до 500 тысяч экземпляров.
Какие еще есть версии происхождения выражения «танцы на костях»?
Антропологи, изучавшие первобытных людей, высказывали гипотезу, что частью ритуальных плясок некоторых племен в Африке перед охотой было топтание костей убитых ранее и уже съеденных животных. Это сулило богатую добычу.
Альтернативная версия происхождения крылатого выражения восходит к XIII веку. В 1223 году произошла битва русского войска с монголами на реке Калке. После победы монголы положили всех пленных князей и воевод на землю, накрыли досками и поставили сверху столы — пировали с песнями и плясками, пока всех не задавили насмерть. Историк Георгий Вернадский писал впоследствии, что на переговорах русским князьям было дано обещание, что если они сдадутся, то их кровь не будет пролита. Поэтому, чтобы не нарушать данного слова, монголы умертвили пленников таким жестоким способом. Правда, после этого события, в основном, употребляли другое выражение — «пир на костях», а танцы или пляски вспоминали крайне редко.
Похожее выражение — «плясать на могиле» — часто употреблялось классиками для описания неприятных черт в характере героя. Так говорят о людях мстительных, эгоистичных, не признающих авторитеты и способных на предательство.
«Пляшет, радуется чему-то. Так-то он и на моей могиле спляшет» (Федор Сологуб, «Мелкий бес», 1902).
Какое значение у выражения «танцы на костях»?
Фразеологизм «танцы на костях» чаще всего используется для обозначения ситуации, в которой кто-то извлекает пользу из чужого несчастья, или злорадствует по поводу чьей-то беды.
«Агроном оказался более желчным. Он высмеял все качества козлотура, вместе взятые и каждое в отдельности. Особенно досталось прыгучести. Тут он прямо-таки плясал на костях». (Фазиль Искандер «Созвездие козлотура», 1966).
Есть и еще одно значение: про того, кто очерняет память умерших людей, которые уже не могут дать отпор, или распускает о покойных скандальные сплетни, тоже могут сказать «он танцует на костях».
Третий вариант толкования восходит как раз к памятному сражению на реке Калке. Когда победитель в споре, соревновании или ином состязании начинает унижать, оскорблять или высмеивать проигравшего — это расценивается, как глумление над уже поверженным противником.
В любом случае, это выражение имеет негативную окраску.