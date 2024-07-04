Откуда пошло выражение «танцы на костях»?

История выражения восходит к 1955 году, а массовое распространение фраза получила в 1960-х. Тогда ввоз виниловых пластинок с джазом, рок-н-роллом и другой «буржуазной» музыкой в СССР был запрещен. Для того, чтобы перехитрить таможню и все же провезти в Союз хиты Европы, был придуман «рентгениздат» — пластинки, изготовленные из использованных рентгеновских снимков. Ими торговали и обменивались стиляги, битники и хиппи на нелегальных «точках» в Москве, Ленинграде и других городах. Такие пластинки были недолговечными, но зато их можно было свернуть в трубочку и спрятать в рукаве, если вдруг появлялась милиция.