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Откуда пошло выражение «рыльце в пушку»

Данное выражение используется, когда говорят о ком-то, кто причастен к неблаговидному действию или поступку.

И, кроме того, человек знает, что за ним есть этот грех, но не только лжет, но и вдобавок пытается выглядеть жертвой ситуации. Употребляется по отношению к лицемерам и лжецам, притворяющимся невинными.

«Рыльце в пушку» — это выражение из басни И. А. Крылова «Лисица и Сурок» (1813 г.), где Лисица жалуется Сурку на несправедливость: ее якобы оклеветали, что она брала взятки и потому выслана из курятника.

«Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?
Мне взятки брать? да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько». —
«Нет, кумушка; а видывал частенько,
Что рыльце у тебя в пуху».

Лисица была судьей в курятнике, но ее прогнали за взяточничество. Тем не менее, она жалуется Сурку, что все это ложь и клевета. На что Сурок отвечает ей: «Нет, кумушка; а видывал частенько, Что рыльце у тебя в пуху».

Так и закрепилось это выражение за теми, кто таит какой-то грешок, но умудряется еще и притворяться жертвой.