Откуда пошло выражение «положить зубы на полку»?

Многие наши современники уверены, что происхождение крылатой фразы очевидно и соответствует ее прямому смыслу. В голове сразу возникает образ вставных зубов, которые бездельничают на полке из-за отсутствия завтрака, обеда и ужина. Но современное представление в корне неверно. Дело в том, что активное протезирование зубов началось только в конце XIX века, да и тогда простым крестьянам — которые придумали поговорку, — оно было недоступно. А первое упоминание фразеологизма зафиксировано в 1853 году — в книге Владимира Ивановича Даля «Пословицы русского народа».