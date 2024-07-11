Откуда пошло выражение «положить зубы на полку»?

Давайте сразу к сути. Как отмечено в словаре Виктора Виноградова, поговорку «положить зубы на полку» используют в значении «голодать, ограничить до минимума самые необходимые потребности».
Многие наши современники уверены, что происхождение крылатой фразы очевидно и соответствует ее прямому смыслу. В голове сразу возникает образ вставных зубов, которые бездельничают на полке из-за отсутствия завтрака, обеда и ужина. Но современное представление в корне неверно. Дело в том, что активное протезирование зубов началось только в конце XIX века, да и тогда простым крестьянам — которые придумали поговорку, — оно было недоступно. А первое упоминание фразеологизма зафиксировано в 1853 году — в книге Владимира Ивановича Даля «Пословицы русского народа».
Откуда происходит поговорка «положить зубы на полку»?
Мориц Михельсон, собиратель и толкователь русской фразеологии, в сборнике «Русская мысль и речь» связывает происхождение выражения с производством пряжи.
На Руси изготавливали нити для личного пользования и для продажи. Чтобы получить пряжу, крестьяне колотили лен, а затем вычесывали его с помощью дощечек с железными зубьями Т-образной формы. Этот нехитрый инструмент так и называли — «зубы». Если лен не давал хороший урожай, то расческа для обработки материала не требовалась. Зубы, лежащие «на полке», сигнализировали об отсутствии работы, торговли и денег на пропитание. Вот и получается, что лен — всему голова.
Какая еще есть версия происхождения поговорки?
Вторая теория очень похожа на первую, но гораздо более общая: под «зубами» понимается любой садово-огородный инвентарь: вилы, грабли, пилы. Во время неурожайных сезонов эти инструменты оставались без работы, а крестьяне — без хлеба. Достаток третьего сословия на Руси напрямую зависел от урожая. И все эти «зубы», лежащие на полке без дела, предвещали трудное время, когда придется потуже затянуть пояса.