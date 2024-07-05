Откуда пошло выражение «отмывать деньги»?

«Отмывание» — легальное понятие, которое применяют к финансам. Оно нашло отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации и означает легализацию денег, полученных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1). Впервые закон об отмывании денег и описание этого процесса внедрили американские законодатели в 80-х годах: «Money laundering» запретил использовать в каких-либо целях деньги, которые получены в результате нарушения уголовного закона. Интересно, что схему активно использовали почти 30 лет: до того, как с помощью законного бизнеса стали отмывать деньги от продажи наркотиков, она особо никого не интересовала.