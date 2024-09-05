«Не по Сеньке шапка» говорят, когда хотят подчеркнуть, что человек не на своем месте. Например, выполняет задачи, для которых ему не хватает опыта, или пытается влиться в коллектив людей, социальный статус которых сильно отличается от его. Нередко произносящий эту фразу желает задеть человека, например, в ситуациях, когда он стремится достичь высот, но ничего не выходит. Примеряют головной убор на конкретного Сеньку и в случаях, когда он получил то, чего не заслужил.
Откуда пошло выражение «не по Сеньке шапка»?
На Руси по головному убору на мужчине — ее размеру и материалу, из которого он сделан, — можно было точно определить его социальный статус и возможности. Шапка знаменовала мудрость, силу и происхождение. Самые высокие шапки носили богатые бояре — порой на голову водружали предмет высокой до полуметра. Особое значение имели горлатные парадные шапки — они украшались дорогими тканями, камнями и особо ценным мехом с горлышек пушных зверей. Такие шикарные шапки имели право носить только бояре и князья. Для простых людей шили скромные шапки из дешевого материала, иногда отороченные заячьим мехом.
Это сокращенная версия выражения. В. И. Даль в своих «Русских пословицах» приводит такие варианты: «По Сеньке — шапка, по Ереме — колпак», «По Сеньке — шапка, по бабе — шлык». Во фразе про Сеньку и Ерему очевидно, кто простолюдин и кому положена шапка, а кто знатных кровей и может позволить себе носить колпак. В варианте с бабой и шлыком шлык — это головной убор, который носили замужние крестьянки или шапочка, которую женщины пододевали под основной головной убор. Смысл выражения — каждому то, чего заслуживает.