Откуда пошло выражение «не по Сеньке шапка»?

«Не по Сеньке шапка» говорят, когда хотят подчеркнуть, что человек не на своем месте. Например, выполняет задачи, для которых ему не хватает опыта, или пытается влиться в коллектив людей, социальный статус которых сильно отличается от его. Нередко произносящий эту фразу желает задеть человека, например, в ситуациях, когда он стремится достичь высот, но ничего не выходит. Примеряют головной убор на конкретного Сеньку и в случаях, когда он получил то, чего не заслужил.