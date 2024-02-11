Откуда пошло выражение «на черный день»?

Россияне обычно откладывают деньги не на что-то конкретное и не для того, чтобы порадовать себя, а именно на таинственный черный день. Специалисты по финансовой грамотности считают такое поведение ошибочным: более эффективно откладывать деньги и другие материальные ресурсы на что-то конкретное и, в том числе, на приятное. Aif.ru разбирался, что за «черный день», который повсеместно ждут, и откуда это выражение пришло в обиход.