Откуда пошло выражение «на черный день»?

Россияне обычно откладывают деньги не на что-то конкретное и не для того, чтобы порадовать себя, а именно на таинственный черный день. Специалисты по финансовой грамотности считают такое поведение ошибочным: более эффективно откладывать деньги и другие материальные ресурсы на что-то конкретное и, в том числе, на приятное. Aif.ru разбирался, что за «черный день», который повсеместно ждут, и откуда это выражение пришло в обиход.
Что значит «черный день»?
Авторы словарей единодушны в вопросе толкования этого фразеологизма (устойчивый оборот речи, слова в котором использованы в переносном значении). Он означает трудное время в жизни, событие, связанное с трагедией или катастрофой. Обычно, когда человек говорит «сохраню на черный день», это значит, что деньги или другие ресурсы будут использованы в случае болезни, смерти, увольнения или другой неприятной ситуации. Такие накопления создаются, чтобы избежать нужды и сохранить различные ценности — деньги, имущество
Откуда изначально пришло такое выражение, неизвестно. Однако его упоминания есть в литературе середины XVIV века — произведениях А. Ф. Вельтмана, И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. Д. Долгорукого
Почему неудачный день, сулящий неприятности, называют черным, объяснено в Большом фразеологическом словаре русского языка. Указано, что в основе лежит противопоставление света и тьмы, то есть черного и белого. Черный цвет обычно связывают с горем, несчастьем, трауром, то есть все, что человек называет черным без привязки к цвету, сулит ему опасности и неприятности.