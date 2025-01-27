Откуда пошло выражение «клин клином вышибать» и что оно значит

На этот вопрос aif.ru ответила филолог, заведующая кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Людмила Белоусова:
— У слова «клин» есть несколько значений, но в данном выражении под ним понимается треугольный, то есть заостренный книзу и расширяющийся кверху, кусок дерева или металла, употребляемый для расщепления, раскалывания чего-либо. С этим значением связано происхождение оборота «клин клином вышибать», который первоначально употреблялся в прямом смысле. Дрова кололи с помощью клина, забивая его в сделанную топором щель. Если клин застревал в древесине, не расколов ее, то выбить его и расколоть полено можно было лишь другим, более широким клином.
Существует версия, что оборот «клин клином вышибать» был образован по аналогии с латинским выражением similia similibus curantur — «подобное лечится подобным». Схожие по смыслу словосочетания встречаются не только в русском, но и в других языках. Во Франции говорят «гвоздь выбивают другим гвоздем», а в Англии — «один гвоздь выбивает другой», пояснила филолог.
Что означает выражение «клин клином вышибать»?
Современное значение фразы «клин клином вышибать» — уничтожать результаты каких-либо действий или какое-либо состояние теми же средствами, которыми они были вызваны. То есть решать проблемы с помощью методов, схожих или аналогичных тем, которые привели к этой неприятной ситуации.