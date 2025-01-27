Откуда пошло выражение «клин клином вышибать» и что оно значит

— У слова «клин» есть несколько значений, но в данном выражении под ним понимается треугольный, то есть заостренный книзу и расширяющийся кверху, кусок дерева или металла, употребляемый для расщепления, раскалывания чего-либо. С этим значением связано происхождение оборота «клин клином вышибать», который первоначально употреблялся в прямом смысле. Дрова кололи с помощью клина, забивая его в сделанную топором щель. Если клин застревал в древесине, не расколов ее, то выбить его и расколоть полено можно было лишь другим, более широким клином.