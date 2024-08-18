Откуда пошло выражение «как курица лапой»?

В России выражение «как курица лапой» традиционно употребляют, говоря о человеке с плохим или неразборчивым почерком, чаще — о детях. В значении «неразборчиво, неряшливо, некрасиво писать» оно упоминается и в словарях. В открытых источниках также и иное толкование — так говорят о людях, которые плохо выражают свои мысли на письме: пишут неграмотно, нелогично или страдают словесным однообразием.
Откуда взялось выражение «писать, как курица лапой»?
Советский и российский лингвист, филолог, специалист в области классической филологии и сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков, академик РАН Н. Н. Казанский нашел истоки этой фразы в древних текстах на латыни. Римский комедиограф Плавт использовал выражение gallina scripsit, что дословно означает «курица написала».
На Руси было выражение «письмо — словно куры набродили». Об этом пишет В. И. Даль в «Пословицах русского народа».
Неразборчивый почерк сравнивают с тем, как домашние птицы своими лапками оставляют неразборчивые полоски и черточки.
Казанский в одной из своих работ упоминает, что в разных языках есть свои аналоги «куриному почерку»: в голландском — упоминают петуха (gij maakt hanepooten), во французском — муху (pied (patte) de mouches), в немецком —ворона (Krähenfüsse).
Почему с плохим почерком ассоциируют именно курицу?
Анималистические сравнения основаны на качествах, которыми в культуре отдельной страны наделили конкретное животное. Специалист в области культурологии Д. Б. Гудков объяснял, что курица ассоциируется с глупостью, неловкостью и нелепостью. Эти характеристики лежат в основе и других выражений: «курам на смех», «куриные мозги». Куриная лапа выступает в образе конечности, которая не приспособлена к выполнению точных и аккуратных задач.