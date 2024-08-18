Откуда пошло выражение «как курица лапой»?

В России выражение «как курица лапой» традиционно употребляют, говоря о человеке с плохим или неразборчивым почерком, чаще — о детях. В значении «неразборчиво, неряшливо, некрасиво писать» оно упоминается и в словарях. В открытых источниках также и иное толкование — так говорят о людях, которые плохо выражают свои мысли на письме: пишут неграмотно, нелогично или страдают словесным однообразием.